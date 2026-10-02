भारत में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर समुद्र का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान-निकोबार जैसे तटीय इलाकों के अलावा लक्षद्वीप भी अपनी खूबसूरत समुद्री दुनिया के लिए जाना जाता है। यहां का साफ नीला पानी, सफेद रेत, शांत माहौल और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ दिन सुकून के बिताना चाहते हैं, तो लक्षद्वीप खास ट्रैवल डेस्टिनेशन साबित हो सकता है।

लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। पर्यटक यहां के चार प्रमुख द्वीपों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिसमें अगत्ती, बंगाराम, कवरत्ती और कदमत द्वीप घूमने के लिए बेहतरीन हैं। अगर आप यहां घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग पहले से करें। यहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है, जिसे मिलने में दो से तीन हफ्ते लग सकते हैं। इसी हिसाब से आप अपनी ट्रिप प्लान करें।

पहुंचने का तरीका

दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों से लक्षद्वीप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहां पर हवाई यात्रा या जहाज के लिए लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको पहले कोच्चि (गोवा) एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। गोवा से लक्षद्वीप के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी। यहां ठहरने के लिए पहले से होटल की बुकिंग कर लें। यह ऑनलाइन हो जाएगी। किसी अच्छे एजेंट या वेबसाइट के जरिए आप होटल बुक कर सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको परमिट की जरूरत होगी।

पहला दिन

अगर आप पहली बार लक्षद्वीप आ रहे हैं, तो एक दिन में कई सारे बीच कवर करने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक बीच पर आराम से बैठकर समय बिता सकते हैं। इसके लिए अगत्ती द्वीप चुन सकते हैं। नारियल के पेड़, सफेद रेत और साफ पानी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहां सूर्यास्त देख सकते हैं। रात को होटल में आराम करें।

दूसरा दिन

सुबह के समय सूर्योदय का आनंद लेने के लिए आप जल्दी उठ जाएं। नाश्ता करके बंगाराम द्वीप जा सकते हैं। समुद्र के किनारे बैठकर आराम करें और बोटिंग का लुत्फ लें। इस दौरान यहां के लोकल फूड का मजा ले सकते हैं। यहां पर आपको काफी अच्छा लगेगा और शांति और सुकून का अहसास होगा।

तीसरा दिन

कवरत्ती द्वीप तीसरे दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह सबसे प्रमुख शहर है जो अरब सागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप है। सफेद रेत और समुद्र तटों और कोरल रीफ इस जगह को सबसे अलग बनाती है। यहां वॉटर स्पोर्ट्स, मरीन एक्वेरियम और उजरा मस्जिद जा सकते हैं।

चौथा दिन

लक्षद्वीप में वॉटर एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए चौथे दिन कदमत द्वीप जा सकते हैं। यहां पर मरीन लाइफ को नजदीक से देख सकते हैं। इसके अलावा कयाकिंग या विंडसर्फिंग कर सकते हैं। साथ में लोकल चीजों की खरीदारी कर सकते हैं।

कब जाएं

लक्षद्वीप घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का रहता है। हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं, ऐसे में होटल और फ्लाइट के प्राइस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांति में समय बिताना चाहते हैं, तो मानसून का समय चुन सकते हैं।