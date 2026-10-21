Udaipur 3 Days Itinerary: अक्सर शहरों की भीड़भाड़ से दूर हम किसी शांत और ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं। जहां पर संस्कृति, पारंपरिक खानपान और ऐतिहासिक जगहों को संगम हो। अगर आप भी इसी तरह की जगह की तलाश में हैं, तो राजस्थान का उदयपुर शहर बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां पर परिवार या दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि अकेले भी घूमने का प्लान कर सकते हैं। खास बात यह है कि यहां पर घूमने के लिए आपको ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होगी।

उदयपुर खूबसूरत झीलों, शाही महलों, किलों, मंदिरों, बाग-बगीचों, संस्कृति और भोजन के लिए देशभर में अलग पहचान रखता है। यहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आप यहां सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सर्दियों का समय बेहतरीन साबित हो सकता है। इस दौरान आप ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शांति और सुकून से समय बिताने के लिए यहां पर तीन दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जिसमें आप कई सारी जगहों को आराम से घूम सकते हैं।

पहले दिन का प्लान

उदयपुर के पहले दिन की शुरुआत यहां के खूबसूरत सिटी पैलेस और म्यूजियम को एक्सप्लोर करके की जा सकती है। इसके बाद पिछोला झील पर बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। साथ ही जग मंदिर और लेक पैलेस के आसपास के शानदार नजारों का आनंद लिया जा सकता है।

दूसरे दिन का प्लान

दूसरे दिन सुबह के समय फतेहसागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी देख सकते हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहां पर आराम से सुकून और शांति के बीच समय बिता सकते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली और फव्वारों के बीच खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद दिन के अंत में झील के पास सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देख सकते हैं।

तीसरे दिन का प्लान

तीसरे दिन उदयपुर घूमने के लिए सुबह के समय निकल जाएं। उदयपुर से करीब 1.5 घंटे दूर स्थित जैन मंदिर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप बाकी के दिन उदयपुर के लोकल मार्केट घूम सकते हैं। यहां पर मिलने वाली स्थानीय चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। हाथ से बनी पेंटिंग, जूतियां, चांदी की ज्वेलरी, मार्बल की मूर्तियां और पिचवाई पेटिंग ले सकते हैं।

उदयपुर में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो रुकने के लिए आप पिछोला झील के आसपास गेस्ट हाउस देख सकते हैं। यहां पर आपको बजट के अनुसार रूम या होटल आसानी से मिल जाएंगे। जहां पर आप दिनभर घूमने के बाद रात को आराम से सो सकते हैं।

उदयपुर घूमने का अच्छा समय

राजस्थान अपनी खूबसूरती, संस्कृति, रेगिस्तान और पारंपरिक खाने के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से सर्दियों के समय ज्यादातर लोग राजस्थान को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अगर आप उदयपुर सोलो ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो यहां पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और रात के समय बहुत सुकून मिलता है।