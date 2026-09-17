Udaipur Travel Guide: राजस्थान के प्रसिद्ध और खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर घूमने की बेहतरीन जगह है। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की खूबसूरती को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन किले, महल और शांत वातावरण इस जगह की पहचान है। इस जगह की सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं, तो सर्दियों में यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं।

अगर आप दो या तीन दिन की ट्रिप करना चाहते हैं, तो उदयपुर बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि पहली बार घूमने जा रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले किन चीजों को एक्सप्लोर किया जाए। ऐसे में यहां दी गई जानकारी आपकी मदद कर सकती है।

सिटी पैलेस

उदयपुर पहुंचकर आप सबसे पहले सिटी पैलेस घूमने का प्लान कर सकते हैं। इसका निर्माण कार्य की शुरुआत महाराणा उदय सिंह द्वितीय की थी, जिसके बाद मेवाड़ के कई राजाओं ने इस विशाल परिसर को बनाने में योगदान दिया। यह करीब 400 साल पुराना है। यहां महल, रॉयल पेंटिंग और मिरर वर्क देखकर आप हैरान रह जाएंगे।

जगमंदिर पैलेस

सिटी पैलेस के बाद आप उदयपुर के पिछोला झील के द्वीप पर बना एक भव्य ऐतिहासिक महल एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका नाम जगमंदिर है। पिछोला झील घूमते हुए बोट राइड के जरिए यहां पहुंच सकते हैं। जगमंदिर पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद यहां का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं।

फतेहसागर झील

दूसरे दिन आप पिछोला झील के सामने बैठकर सुबह नाश्ता कर सकते हैं। यहां हवेली स्टाइल में कई कैफे बने हैं, जहां पर आप शांति से बैठकर समय बिता सकते हैं। इसके बाद आप फतेहसागर झील जा सकते हैं, जहां पर शांति और सुकून का अहसास होगा। यह जगह सिटी पैलेस से थोड़ी दूर है, लेकिन चारों तरफ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। यहां पर भी आप बोट राइड का मजा ले सकते हैं।

इसके बाद पिछोला झील के किनारे बसे गणगौर घाट जा सकते हैं। यहां आपको आसपास मंदिर, पुरानी हवेलियां और सामने झील का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। यहां पर बैठकर सूर्यास्त देख सकते हैं। यहां पर आप कई खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं।

तीसरे दिन कहां जाएं घूमने?

अब उदयपुर ट्रिप के आखिरी दिन की शुरुआत बाहुबली हिल्स से कर सकते हैं। सुबह ट्रेक करके आप यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको ज्यादा भीड़भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। शांति और सुकून की तलाश रहे हैं, तो यहां पर जा सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ी नजारे बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके बाद आप सज्जनगढ़ पैलेस जा सकते हैं, जो ऊंचाई पर बसा है। जिसकी वजह से आपको यहां पर उदयपुर शहर का पूरा व्यू देखने मिलेगा।

पहुंचने का तरीका

भारत के किसी भी शहर से उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। ट्रेन का टिकट आप अपने बजट के अनुसार स्लीपर, एसी या थर्ड एसी में कर सकते हैं। ट्रेन के अलावा आप हवाई यात्रा के जरिए भी यहां पहुंच सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। यहां से उदयपुर की दूरी करीब 22 किमी है। यहां पहुंचने के बाद आप उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। जिसे आप कम समय में कई सारी जगहों पर समय बिता सकते हैं। ठहरने के लिए भी आपको अच्छे और सस्ते होटल मिल जाएंगे। जिसे आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार चुन सकते हैं।