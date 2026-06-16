Monsoon Lonavala Trip Plan: बारिश के मौसम में महाराष्ट्र की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, ठंडा मौसम और प्रकृति के खूबसूरत नजारे मन को सुकून देते हैं। यहां मौजूद खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावाला भी इस दौरान पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप मानसून में बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो लोनावाला जा सकते हैं। यहां आप तीन दिन की ट्रिप में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं।

पहले दिन की ट्रिप

लोनावाला पहुंचने के बाद पहले दिन आप खंडाला घाट से घूमने शुरुआत कर सकते हैं। मानसून के समय दौरान यहां हरियाली और प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शानदार लगता है। इसके बाद लोनावाला लेक जा सकते हैं जहां शांति और सुकून का अनुभव मिलेगा।

दोपहर के समय आप भुशी डैम की ओर जा सकते हैं जहां बारिश के मौसम में ज्यादातर लोग घूमने पसंद करते हैं। यहां बहते पानी के बीच समय बिताना एक अलग अनुभव होता है। शाम के समय टाइगर पॉइंट और लॉयंस पॉइंट से सूर्यास्त और घाटियों के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो कोरीगड फोर्ट जा सकते हैं।

यहां दूसरे दिन की शुरुआत धार्मिक स्थल से की जा सकती है। यहां मौजूद एकवीरा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद आप पास में स्थित कार्ला गुफाएं देख सकते हैं जो प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसके बाद भाजा वॉटरफॉल और भाजा गुफाएं जा सकते हैं। बारिश के समय यहां का नजारा बहुत मनमोहक होता है।

दूसरे दिन की ट्रिप

दोपहर के समय लोहागढ़ फोर्ट की ट्रेकिंग कर सकते हैं। यह किला इतिहास और रोमांच दोनों का बेहतरीन मिश्रण है। शाम के समय आप पावना लेक पहुंच सकते हैं जहां का शानदार दृश्य आपको शांति देगा। झील के किनारे बैठकर मानसून की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।

तीसरे दिन की ट्रिप

तीसरे दिन राजमाची फोर्ट की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यह किला ट्रेकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। मानसून के दौरान यहां का रास्ता हरियाली और झरनों से भर जाता है। अगर आपको ट्रेकिंग करनी है तो यहां जा सकते हैं।

इसके अलावा राजमाची व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार जगह है जहां से आसपास के नजारे देख सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बेहतरीन साबित होगी।

कैसे पहुंचे लोनावाला

लोनावाला जाने के लिए आप सड़क या रेल मार्ग चुन सकते हैं। मुंबई और पुणे से यहां के लिए कई ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रेन से जाना अच्छा ऑप्शन रहेगा। लोनावाला पहुंचने के बाद स्थानीय जगहों को घूमने के लिए ऑटो, शेयरिंग टैक्सी या कैब मिल जाएगी। बजट के अनुसार आपको यहां आसपास मौजूद रहने के लिए होमस्टे या होटल की सुविधा भी मिल जाएगी।