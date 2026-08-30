आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। कई बार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती तो कई बार घर पर कुछ न कुछ काम लग जाते हैं। ऐसे में आप ज्यादा नहीं बल्कि एक या दो दिन अपने लिए निकाल सकते हैं। छोटी सी ट्रिप आपके दिमाग को रिसेट कर सकती है और दोबारा काम करने की एनर्जी दे सकती है। इसके लिए आप गुजरात के प्रसिद्ध और खूबसूरत हिल स्टेशन सापुतारा घूमने का प्लान कर सकते हैं।

सापुतारा गुजरात के डांग जिले में स्थित है और यह समुद्र तल से करीब 1000 मीटर ऊंचाई पर है। इसका नाम यहां बहने वाली सर्पगंगा नदी के नाम पर रखा गया है। एडवेंचर एक्टिविटीज के अलावा यहां पर कई शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

पहले दिन का प्लान

शांति और सुकून की तलाश कर रहे हैं, तो सापुतारा जाने का प्लान कर सकते हैं। पहले दिन सापूतारा म्यूजियम देख सकते हैं जहां पर आपको कल्चर और ट्रेडिशनल चीजों को देखने का मौका मिलेगा। लोकल फूड को एंजॉय करने के बाद आप यहां से सापुतारा लेक गार्डन जाएं। अंदर आपको काफी शांति मिलेगी जहां परिवार या दोस्तों का साथ समय बिताया जा सकता है। यह जगह बोटिंग के लिए काफी फेमस है। सापुतारा लेक रात के समय भी बहुत खूबसूरत नजर आती है। इसी से थोड़ी ही दूरी पर शिवजी के दर्शन करने नागेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं। इसके बाद पुष्पक रोपवे का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहां से बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहां से सापुतारा टेबल पॉइंट जाकर कई सारी एक्सिविटीज का मजा लिया जा सकता है।

दूसरे दिन का प्लान

आराम करने के बाद दूसरे दिन पैराग्लाइडिंग पॉइंट घूमने जा सकते हैं, जो सनसेट पॉइंट के पास है। यह जगह पैराग्लाइडिंग के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा आप टेबल टॉप पॉइंट पर भी पैराग्लाइडिंग का अनुभव ले सकते हैं। यह एक्टिविटी मौसम के अनुसार निर्भर करती है। इसलिए सभी चीजों की जानकारी पहले से लेकर यहां जाएं। इसके बाद रोज गार्डन जाएं। अगर आपके पास समय है तो यहां से हटगढ़ किला एक्सप्लोर कर सकते हैं।

पहुंचने का तरीका

यहां पर जाने के लिए आप पर्सनल वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन वघई है जो गुजरात के डांग जिले में स्थित नैरो गेज रेलवे स्टेशन है। यहां से सापुतारा करीब 50 किमी की दूरी पर है। जहां से कैब करके आप हिल स्टेशन पहुंच सकते हैं। बस से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र से नासिक पहुंच सकते हैं। नासिक से सापुतारा बस या कैब से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मुख्य शहर से सापुतारा के लिए बस मिल जाएंगी। सापुतारा से नजदीकी एयरपोर्ट सूरत है जहां से करीब 3 घंटे का सफर करके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं।

सापुतारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो यहां घूमने के लिए बाइक रेंट ले सकते हैं। जिससे आप कई जगहों को कम समय में आसानी से एक्सप्लोर कर सकेंगे।

ठहरने की व्यवस्था

सापुतारा हिल स्टेशन में बजट से लेकर लग्जरी स्टे की व्यवस्था है। जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार होटल बुक कर सकते हैं।