Pachmarhi Monsoon Trip Guide: बारिश के मौसम में किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं जहां हरियाली, झरने, पहाड़ और सुकून भरा माहौल एक जगह मिल जाए, तो पचमढ़ी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। चारों तरफ फैली हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़, झरने और हसीन वादियों से भरा नजारा मन को सुकून देने वाला होता है। यहां पर आप आसानी से 2 दिन की बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

पहला दिन: इन जगहों की करें सैर

पचमढ़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल या होमस्टे में चेकइन करके सामान रख दें। आप अपने बजट के अनुसार यहां होटल या गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद पहले दिन की शुरुआत पांडव गुफाओं से कर सकते हैं। यह जगह हरे-भरे सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और घने जंगलों से घिरी हुई है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है।

इसके बाद बी वॉटरफॉल जा सकते हैं जो पचमढ़ी के फेमस झरनों में से एक है। यहां पर आप प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकते हैं और कुछ समय शांति से बिता सकते हैं। साथ ही लोकल रेस्टोरेंट में स्थानीय फूड का लुत्फ ले सकते हैं।

शाम के समय प्रियदर्शिनी व्यू पॉइंट और राजेंद्रगिरी सनसेट पॉइंट पर जा सकते हैं। यहां से सतपुड़ा की पहाड़ियों और डूबते हुए सूरज का नजारा बहुत आकर्षक लगता है। इसके अलावा समय बच जाए तो आप स्थानीय बाजारों में शॉपिंग कर सकते हैं।

दूसरा दिन: धार्मिक और प्राकृति स्थलों के दर्शन करें

दूसरे दिन सुबह के समय जटाशंकर गुफा और महादेव गुफा के दर्शन करने जा सकते हैं। प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित ये जगहें अपने धार्मिक महत्व के साथ-साथ अनोखी बनावट के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पचमढ़ी में स्थित गुप्त महादेव मंदिर लगभग 40 फीट लंबी और संकरी प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है जहां श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते होकर गुजरना पड़ता है।

इसके बाद धूपगढ़ जा सकते हैं जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहां से चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों का मनोमोहक दृश्य देखने को मिलता है। यह जगह फोटोग्राफी करने के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है।

शाम के समय हांडी खोह या अप्सरा विहार भी घूम सकते हैं। कम समय में इन जगहों को आनंद लिया जा सकता है। यहां पर जिप्सी या रेंट वाली स्कूटी से घूम सकते हैं।

पचमढ़ी कैसे पहुंचे

पचमढ़ी के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो करीब 50 किमी दूर स्थित है। आप अपने शहर से पिपरिया रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग कैब या बस आसानी से मिल जाएगी। यहां पर आप अपनी कार या किराए की स्कूटी से भी बजट में ट्रैवल कर सकते हैं।

घूमने का सबसे अच्छा समय

मध्य प्रदेश के इस हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने का सही समय जुलाई से मार्च तक का माना जाता है। मानसून के समय यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता दोगुनी हो जाती है जिसकी वजह से ट्रिप यादगार बन सकती है। अगर आप शांति और सुकून से वीकेंड बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी जाने का प्लान कर सकते हैं।