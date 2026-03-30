गर्मियों में हर घर में तरबूज-खरबूज बैग भर-भरकर खरीदकर लाए जाते हैं। जब भी हम फल खरीदते हैं तो मन में यह सवाल जरूर होता है कि क्या ये वाला फल मीठा होगा या नहीं? ऐसे में जब भी आप बाजार से खरबूज खरीदने जाएं तो दादी-नानी के बताए कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। इनसे आपको मीठा फल खरीदने में मदद मिलेगी। गर्मी में शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए तरबूज-खरबूज खाना बेहतरीन ऑप्शन है। आइए जानें कैसे चुनें अपने लिए ढेर में से मीठा खरबूज का फल।

2 उंगली वाला तरीका

ऐसा बताया जाता है कि जब खऱबूज की धारियों में 2 उंगली का गैप होता है तो वह मीठा हो सकता है। यह काफी पुराना तरीका है जो महिलाएं अपनाती हैं। ऐसे आप बिना काटे ही मीठा फल चुन सकती हैं।

भूरे जाल को देखें

खरबूज खरीदते समय उसके ऊपर भूरे जाल को देखें। अगर भूरा जाल है तो फल मीठा हो सकता है। अगर खरबूज ज्यादा चिकना और हरा है तो यह कच्चा हो सकता है।

देसी खरबूजे ऐसे पहचानें

देसी खरबूजे को आप उसके कलर और खुरदरापन देखकर पहचान सकते हैं। देसी खरबूज आमतौर पर कम बड़े होते हैं। इनमें चमक नहीं होती है बल्कि यह खुरदरे होते हैं। यह ज्यादातर मीठे निकलते हैं। जो खरबूज देखने में पीला रहते हैं और पका हुआ दिखता है उनका स्वाद पानी की तरह होता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है।