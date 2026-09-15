Malai Sandwich Recipe: सुबह ऑफिस जाने की जल्दी, कॉलेज पर समय से पहुंचना या किसी जरूरी काम से जाना हो, कई बार खाना खाने का मन नहीं करता है। ऐसे में मन करता है कि कुछ जल्दी से बन जाए, जिससे भूख शांत हो जाए। जल्दी बनने वाली डिशेज में अक्सर पोहा, दलिया, खिचड़ी, सैंडविच जैसी चीजों का ख्याल आता है। घर पर ब्रेड रखी होती है, तो हम आलू, प्याज, टमाटर और मसाले डालकर झटपट सैंडविच तैयार कर लेते हैं। हालांकि हर बार एक ही तरीके का सैंडविच खाना कई बार बोरिंग हो जाता है या मन भर जाता है। ऐसे में कुछ स्वादिष्ट और अलग खाने का मन है, तो इस बार सैंडविच की फिलिंग को बदला जा सकता है।

बाजार या घर पर कई बार हम पनीर, चीज या ग्रिल्ड सैंडविच खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम आपको सैंडविच की ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसकी फिलिंग मलाई से तैयार की जाती है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और कम समय में आसानी से तैयार हो सकती है। शाम की भूख हो या सुबह का नाश्ता इस मलाई सैंडविच को आप किसी भी समय बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

जरूरी सामग्री

ब्रेड स्लाइस

ताजी मलाई – 2 कप

सूजी (रवा)- 3 चम्मच

प्याज- 1 बारीक कटी हुई

टमाटर – 1 बारीक कटा हुआ

हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई

हरे धनिया – आधा कप

नमक – स्वादानुसार

गरम मसाला – 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटी चम्मच

भुना हुआ जीरा – 1 चम्मच

मलाई सैंडविच बनाने का तरीका

मलाई सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी फिलिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिया को बारीक काट लें। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब एक बाउल में इन कटी हुई सब्जियों को डाल दें। इसमें सूजी और ताजी मलाई डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। मलाई आप घर पर ही दूध से निकालकर इकट्ठा कर सकते हैं या फिर बाजार से भी मलाई खरीद सकते हैं। लेकिन घर पर दूध से निकलने वाली मलाई का स्वाद बेहतर हो सकता है। अब इसमें नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि फिलिंग थोड़ी गाढ़ी हो। अगर आपको मलाई कम लग रही है, तो इसमें और मलाई मिला सकते हैं। इस तरह फिलिंग को तैयार कर लें।

अब सैंडविच तैयार करने के लिए एक पैन को गरम कर लें। अगर पैन नॉन स्टिक नहीं है, तो इसके ऊपर हल्का सा घी लगा सकते हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर चम्मच की मदद से फिलिंग को अच्छी तरह लगाएं। जितनी फिलिंग ब्रेड पर लगाएंगे यह उतना ही स्वादिष्ट लग सकता है। अब इस ब्रेड स्लाइस को पैन पर उलटा करके डालें। कुछ देर इसे धीमी आंच पर पकने दें। अब इसे दूसरी तरफ पलटकर सेंक लें। जब यह दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें। आपकी मलाई सैंडविच तैयार है, जिसे हरी चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं।