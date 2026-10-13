व्रत के दौरान सिर्फ आलू और साबूदाना रोजाना खाकर हर कोई बोर हो सकता है। ऐसे में कुछ न कुछ नया और अलग खाने का मन करता है। इसके लिए आप नाश्ते या शाम के समय उपमा बना सकते हैं। इस उपमा को बनाने के लिए आपको सूजी या रवा की जरूरत नहीं होगी। दरअसल समा के चावल और कुछ चीजों की मदद से इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि समा के चावल से बना यह उपमा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी रहेगा।

नवरात्रि के दौरान कुछ लोग नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। ऐसे में आप कुछ खास और अलग खाना चाहते हैं, तो समा के चावल से बनने वाला उपमा खा सकते हैं। इस डिश को आप व्रत में ऑफिस में लंच के तौर पर या सुबह नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। इसकी रेसिपी यहां शेयर की गई है। ध्यान रखें कि अगर आप व्रत में यहां दी गई सामग्री में से कुछ चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तो उन्हें न डालें। रेसिपी में उन चीजों का ही इस्तेमाल करें जिसे आप व्रत में खाते हैं।

सामग्री

समा के चावल- 1 कप

घी- 2 चम्मच

दही- आधा कप

पनीर- 50 ग्राम

मूंगफली- आधा कप

काजू- 5-6

बादाम-3-4

जीरा- 1 चम्मच

आलू- 1

गाजर- 1

हरी मिर्च- 2

अदरक- 1 इंच

सेंधा नमक- स्वादानुसार

काली मिर्च- 1 चम्मच

हरा धनिया- आधा कप

पानी- जरूरत अनुसार

उपमा बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले समा के चावल को एक बाउल में निकालें और इसे लगभग 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब पैन में घी डालें और इसे गरम होने दें। इसमें मूंगफली, काजू और बादाम के टुकड़ों को सेंक लें। जब ये कुरकुरे हो जाएं, तो इन्हें प्लेट में निकाल लें। अब इसी पैन में दोबारा घी डालें। गरम होने के बाद इसमें जीरा और आलू डालें। आलू को आप कच्चा या उबलाकर भी डाल सकते हैं। आलू के अलावा इसमें बारीक कटी गाजर डाल सकते हैं। इसे धीमी आंच पर पकने दें। ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालें।

जब सारी चीजें पक जाएं, तो इसमें भिगोए हुए समा के चावल को डाल दें। इसे हेल्दी बनाने के लिए पनीर और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को कद्दूकस करके दही में मिक्स कर लें। अब सेंधा नमक, काली मिर्च और पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। पैन को ढककर कुछ देर के लिए पकने दें। जब चावल पक जाएं, तो ऊपर से हरा धनिया और रोस्ट की गई मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स डाल दें।