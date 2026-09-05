Easy Lunch and Dinner Recipe: जब भी हम खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि आज क्या बनाया जाए। ज्यादातर हम दाल, लौकी, आलू, गोभी और भिंडी जैसी सब्जियों को ही बनाते हैं। जिन्हें रोज-रोज खाकर कई बार हम बोर हो जाते हैं। हालांकि इन बोरिंग सब्जियों को यूनिक टेस्ट देकर लंच या डिनर को स्पेशल बनाया जा सकता है। अगर आप लंच या डिनर के लिए कुछ स्वादिष्ट और हटके रेसिपी तलाश रहे हैं, तो यहां दी गई रेसिपी आपके काम आ सकती है।

आपने तोरई तो कई बार खाई होगी, लेकिन इस बार हम आपको तोरई की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होगी। तोरई को मूंग दाल के साथ बनाया जा सकता है, जिससे रोज की तोरई को एक अलग स्वाद दिया जा सकता है। इसकी रेसिपी यूट्यूब चैनल पर शेफ कुणाल कपूर ने शेयर की है। जिसकी मदद से आप घर पर कम समय में तोरई मूंग दाल सब्जी बना सकते हैं।

तोरई मूंग दाल सब्जी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

तोरई- 6

सरसों का तेल – 4 चम्मच

हींग – ½ चम्मच

जीरा – 1 चम्मच

काली मिर्च – 8-10

सूखी लाल मिर्च- 2

अदरक – 1 इंच

कटी हरी मिर्च- 2

प्याज़ – ½ कप

हल्दी – 1 चम्मच

कश्मीरी मिर्च पाउडर – 2 चम्मच

धनिया पाउडर – 1 चम्मच

टमाटर – 1 कप

नमक – स्वादानुसार

मूंग दाल धुली – ¼ कप (भीगी हुई)

पानी – जरूरत अनुसार

कसूरी मेथी – चुटकीभर

गरम मसाला – एक चुटकी

ताज़ा कटा धनिया – आधा कप

बनाने का तरीका

इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले तोरई को छील लें। अब इन्हें टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि तोरई नरम हो जिससे सब्जी का स्वाद बेहतर हो सकता है। अब कड़ाही में सरसों का तेल डालें। जब यह गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और प्याज डालकर अच्छी तरह भून लें। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो इसका इस्तेमाल न करें। जब प्याज हल्की भूरी हो जाए, तो इसमें मसाले डालें। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें टमाटर और हल्का नमक डालें। टमाटर पकने के बाद इसमें तोरई डाल दें। इसी में भीगी हुई मूंग दाल डालें और सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स करें। तोरई में पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहें तो हल्के पानी के छींटे डाल सकते हैं। सब्जी को ढककर कुछ देर पकने के लिए छोड़ दें। तोरई और दाल पक जाए तो ऊपर से कसूरी मेथी, ताजा कटा धनिया और चुटकी भर गरम मसाला डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और अब गैस को बंद कर दें।

इस तरह झटपट तोरई मूंग दाल की सब्जी तैयार हो जाएगी, जिसे गर्मागर्म रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इस सब्जी को आप लंच ही नहीं बल्कि डिनर के लिए भी तैयार कर सकती हैं। स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन युक्त यह रेसिपी बड़ों के अलावा बच्चों को भी काफी पसंद आ सकती है।