घर में तुलसी का पौधा लगा है, लेकिन वह ऊपर की तरफ से तो लंबा हो रहा है लेकिन नीचे से काफी खाली दिखने लगा है? पत्तियां या तो कम हैं या फिर घनी नहीं हैं, तो आपको कुछ छोटे-छोटे टिप्स फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जानें कि ऐसा होता क्यों है।

यह समस्या अक्सर तब होती है, जब पौधे की ऊपर से निकल रही नई टिप को सही समय पर नहीं तोड़ा जाता। इसके अलावा कम धूप और जरूरत से ज्यादा पानी भी इसकी वजह हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पौधे में नई साइड शाखाएं निकलें और वह ज्यादा भरा-भरा नजर आए, तो उसकी देखभाल के इन 5 तरीकों पर ध्यान दें।

ऊपर की पत्तियों की टिप तोड़ें

तुलसी को घना करने के लिए यह तरीका अपनाया हुआ और पुराना है। इसके लिए बस आपको तुलसी की ऊपर वाली बढ़ती हुई टिप को समय-समय पर तोड़ना है। इस बात का ध्यान रखें कि जहां से नई पत्तियां निकल रही हों, उसके ठीक ऊपर से हल्का सा हिस्सा पिंच कर दें। इससे पौधा सिर्फ ऊपर की तरफ लंबा होने के बजाय आसपास से भी नई शाखाएं निकालने लगता है।

मंजरी को समय पर हटा दें

तुलसी में फूलों वाली मंजरी आने लगे तो उसे ध्यान सेहटा दें। यह खासकर तब करें जब आप ज्यादा पत्तियां चाहते हैं। मंजरी को नीचे से हल्के हाथ से तोड़ें। ऐसा करने से पौधे की ताकत नई पत्तियों और शाखाओं की तरफ जा सकती है।

धूप वाली जगह रखें

यह भी बहुत जरूरी चीज है। तुलसी को घना और हरा-भरा रखना है तो उसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो। बहुत ज्यादा छाया में रखने पर पौधा लंबा तो हो सकता है, लेकिन शाखाएं और पत्तियां कम रह सकती हैं।

रोज-रोज पानी देने से बचें

तुलसी को घना करने के चक्कर में उसे रोज पानी देना जरूरी नहीं है। गमले की मिट्टी देखकर पानी दें। अगर मिट्टी पहले से गीली है तो दोबारा पानी देने से बचें। खासकर बारिश के मौसम में ज्यादा पानी तुलसी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

गमले और मिट्टी का भी रखें ध्यान

अगर तुलसी की जड़ें ठीक से फैल नहीं पा रही हैं या गमले में पानी जमा रहता है तो पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। ऐसे गमले का इस्तेमाल करें जिसमें नीचे से पानी निकलने की अच्छी जगह हो और मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी न हो।