बच्चे हों या बड़े, हर कोई रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो सकता है। आमतौर पर पोहा, पराठा, खिचड़ी, दलिया और इडली जैसी डिशेज बनाई जाती हैं। अगर आप इनके अलावा कुछ ऐसी रेसिपी तलाश रही हैं जिसे कम समय में आसानी से बनाया जा सके, तो सूजी से बनने वाली रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। सूजी से चीला, उपमा, इडली, हलवा और कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन आज हम आपको सूजी से रोल बनाने का तरीका शेयर करने जा रहे हैं। जिसे सुबह नाश्ते में तैयार किया जा सकता है। अगर आप इस बार कुछ अलग और हटके बनाना चाहती हैं, तो नीचे दी गई रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं।

सामग्री

सूजी- 1 कप

गेहूं का आटा- 1 चम्मच

दही- 1 कप

अदरक- 1 टुकड़ा

लहसुन- 3-4 कलियां

चिली फ्लेक्स- 1 चम्मच

हरा धनिया- 1 कप

नमक- स्वादानुसार

तड़के के लिए सामग्री

तेल- 1 चम्मच

राई- 1/2 चम्मच

करी पत्ते- 6-7

चटनी के लिए सामग्री

टमाटर- 1

लहसुन- 4-5 कलियां

जीरा- 1 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च- 1 चम्मच

हरी मिर्च- 2

प्याज- आधा कप

नमक- स्वादानुसार

सूजी रोल बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार में सूजी, गेहूं का आटा, नमक, लहसुन, दही, अदरक, हरी मिर्च और पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें। अब इस बैटर को एक बाउल में निकाल लें। इसमें बारीक कटा हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस बैटर को आप चाहें तो कुछ देर के लिए रख दें। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें पानी मिला सकते हैं। अब एक प्लेट में तेल या घी लगा लें ताकि रोल चिपके नहीं। अब इस बैटर को प्लेट में फैलाएं। कड़ाही में पानी रख दें और गैस ऑन कर दें। जब पानी गरम हो जाए तो इसके ऊपर प्लेट रख दें और ऊपर से ढक्कन रखें। इसे करीब 5 मिनट तक स्टीम कर लें। अब कपड़े की मदद से प्लेट को सावधानी से निकाल लें। जब यह ठंडा हो जाए तो चाकू की मदद से इसे लंबा-लंबा काट लें। अब एक एक पीस को धीरे-धीरे सिरे से रोल करें। इस तरह सभी रोल तैयार कर लें।

अब तड़का तैयार करने के लिए पैन में तेल गरम करें। इसमें राई और करीब पत्ता डालें। अब रोल्स को कड़ाही में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें। इस तरह रोल तैयार हो जाएंगे। चटनी बनाने के लिए पैन में टमाटर और लहसुन को हल्का भून लें। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और नमक डालकर इसे पीस लें। अगर चटनी गाढ़ी लग रही है, तो हल्का पानी डाल सकते हैं। आखिर में बारीक कटा प्याज और हरा धनिया डालकर चटनी को मिक्स कर लें। अब चटनी के साथ सूजी रोल को सर्व करें।