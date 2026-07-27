घर पर मेहमान आ जाएं या बच्चों को कुछ टेस्टी और झटपट बनने वाला स्नैक चाहिए, तो कॉर्न चीज सैंडविच एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए न तो ग्रिल मशीन की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से चीजी सैंडविच बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकता है।

सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की भूख यह रेसिपी हर मौके के लिए फिट बैठती है। कॉर्न, चीज और कुछ सब्जियों की मदद से इसे मिनटों में तैयार किया जा सकता है। अगर आप कम समय में स्वादिष्ट और आसान स्नैक बनाना चाहते हैं, तो तवे पर कॉर्न चीज सैंडविच की यह रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।

स्टफिंग के लिए सामग्री

टमाटर- 1

शिमला मिर्च- 1

प्याज- ½ कप

मक्के के दाने (उबले हुए कॉर्न)- 1½ कप

चिली फ्लेक्स- 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर- ½ चम्मच

ओरिगैनो- 2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

ताज़ा धनिया- आधा कप

टमाटर केचप- 2 चम्मच

लहसुन- 1 चम्मच

चीज- 1½ कप

मक्खन- 4 चम्मच

ब्रेड स्लाइस- 8

पुदीना चटनी- ½ कप

सैंडविच बनाने का तरीका

सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करें। इसके लिए आप मनचाही सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाउल में कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, उबले हुए कॉर्न, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो, केचप, हरा धनिया, लहसुन का पानी और चीज डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

मिक्सचर तैयार होने के बाद दो ब्रेड स्लाइस पर अच्छी तरह मक्खन लगाएं। अब दो स्लाइस पर पुदीने की चटनी लगाएं। इसके ऊपर कॉर्न और चीज की स्टफिंग रखें। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड स्लाइस रखें। इसे सेंकने के लिए तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेंक लें। इस तरह क्रिस्पी और स्वादिष्ट चीज कॉर्न सैंडविच तैयार हो जाएगा। जिसे केचप या चटनी के साथ सर्व करें।

जरूरी टिप

कॉर्न चीज सैंडविच का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कॉर्न और चीज का मात्रा थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों को बारीक काटें जिससे सैंडविच की फिलिंग खाने पर बाहर न निकले और खाने में भी आसानी हो। लहसुन का पानी बनाने के लिए कटे हुए लहसुन को एक बाउल में रखें और जरा सा पानी डालें। अब लहसुन को चम्मच से मैश करें। इससे पानी में लहसुन का असर आ जाएगा, जिसे आप सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हैं।