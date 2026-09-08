Pav Bhaji Recipe: रोजाना सब्जी-रोटी और चावल खाकर हर कोई बोर हो जाता है। यही वजह है कि कुछ समय बाद फिर स्ट्रीट फूड खाने का मन करने लगता है। हालांकि स्ट्रीट फूड सेहत के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इसे घर पर बनाया जाए, तो यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आप भी शाम को कुछ ऐसी ही डिश बनाना चाहते हैं, तो पाव भाजी ट्राई कर सकते हैं। सब्जियों और मसालों की मदद से इसे घर पर बाजार जैसे स्वाद के साथ बनाया जा सकता है।

अगर कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो पाव भाजी एक बेहतर विकल्प है। यह डिश घरों में अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है। इसमें अलग-अलग तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

आलू और हरी सब्जियां- 400-500 ग्राम

मक्खन- एक टिक्की

प्याज- एक

अदरक-लहसुन का पेस्ट- तीन-चार चम्मच

गरम मसाला- एक चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- आधा चम्मच

कसूरी मेथी- एक चम्मच

टमाटर- तीन-चार

नमक- स्वादानुसार

बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद की हरी सब्जियां और आलू को पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और प्रेशर कुकर में उबालें। इस बीच, अदरक और लहसुन को छीलकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। इसी तरह टमाटर का पेस्ट भी बना लें। जब उबली हुई सब्जियां ठंडी हो जाए, तो उन्हें हाथ से मसल दें।

अब एक कड़ाही में तेल गरम करें, उसमें जीरा हल्का-सा भूनें और फिर मक्खन के टुकड़े तथा कटा हुआ प्याज डालें। इसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें और फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसे हल्का सा भूनने के बाद टमाटर का पेस्ट डालें और थोड़ा- सा पानी डालकर इसे ढक्कन रखकर तब तब पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें उबली हुई सब्जियों को डालें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें। इसमें आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर आठ-दस मिनट तक पकाएं। अंत में इसमें कसूरी मेथी, नींबू का रस तथा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और कड़ाही को आंच से उतार दें। इसके बाद गरम तवे पर मक्खन डालें और जब वह पिघल जाए, तो पाव को बारी-बारी से इस पर सेंके। अब पाव भाजी बनकर तैयार है, इसे गरमागरम परोसें।