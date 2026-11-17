Homemade spring roll sheets recipe: स्प्रिंग रोल का स्वाद बहुत लोगों को पसंद होता है। जब भी खाने का मन होता है तो ज्यादातर लोग इसे बाजार से खरीदकर खाते हैं। वहीं कुछ लोग इसकी शीट लेकर घर पर इसे बना लते हैं। लेकिन अगर आप इसे हेल्दी तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप घर पर बड़ी आसानी से स्प्रिंग रोल शीट तैयार कर सकती हैं।

इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 कप मैदा और कुछ किचन इंग्रीडिएंट्स की मदद से आप दर्जन भर से ज्यादा पतली और सॉफ्ट शीट बना सकते हैं। इन्हें बनाकर फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर भी किया जा सकता है, ताकि जब भी स्प्रिंग रोल बनाने का मन हो, आपको बाजार न जाना पड़े। आइए जानते हैं घर पर स्प्रिंग रोल शीट बनाने का आसान तरीका और इसके कितने दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं।

बनाने के लिए जानें जरूरी चीजों की लिस्ट

मैदा – 1 कप

कॉर्न फ्लोर – 3 बड़े चम्मच

नमक – स्वादानुसार

पानी – जरूरत के मुताबिक (लगभग ¾ कप)

अब नौट कर लें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैदा, कॉर्न फ्लोर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है। शुरुआत में करीब ¼ कप पानी डालें। फिर इसे व्हिस्क की मदद से लगातार चलाते हुए बैटर तैयार करें। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें गांठें न पड़ें। जरूरत के हिसाब से बचा हुआ पानी भी मिलाते जाएं।

बैटर की कंसिस्टेंसी पतली और आसानी से बहने वाली होनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा पानी जैसा न हो। अब एक नॉनस्टिक पैन को मीडियम आंच पर गर्म करें। पैन गर्म हो जाए तो इसे कुछ देर के लिए आंच से हटा लें। इसके बीच में करीब 2 बड़े चम्मच बैटर डालें और पैन को घुमाते हुए बैटर की पतली परत फैला दें।

पैन को दोबारा आंच पर रखें। इसे तब तक पकाएं, जब तक किनारे हल्के से ऊपर उठने न लगें और शीट अच्छी तरह पकती हुई दिखाई न दे। अब सावधानी से शीट को पलट दें और दूसरी तरफ से भी 1-2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी बैटर से भी शीट तैयार कर लें। हर बार बैटर डालने से पहले पैन को आंच से हटाना न भूलें। ऐसा करने से बैटर पैन पर डालते ही जमने नहीं लगेगा और आप उसे आसानी से पतला फैला पाएंगे। तैयार शीट्स को अलग-अलग रखकर कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।

इस तरह से कर सकते हैं स्टोर

अगर आप इन शीट्स को बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्हें फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए शीट्स को एक के ऊपर एक रखें और हर शीट के बीच पार्चमेंट पेपर लगाएं। अब इन्हें एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें।

फ्रिज में आप इन्हें करीब 7-10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीजर में भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सही तरीके से पैक करने पर ये 2-3 महीने तक रखी जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें हमेशा इस्तेमाल करने से पहले शीट्स को फ्रीजर से निकालकर सामान्य तापमान पर आने दें।