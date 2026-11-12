Oil Free Spring Roll Recipe: जब कभी हमें हल्की भूख लगती है, तो कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। ऐसे में कई बार स्प्रिंग रोल का ख्याल मन में आता है। लेकिन कई लोग इसे बनाने से इसलिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि इसे तेल में तलकर बनाया जाता है। अगर आप भी इस वजह से स्प्रिंग रोल ज्यादा नहीं खा पाते हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दरअसल हम आपको स्प्रिंग रोल बनाने की ऐसी विधि बताने जा रहे हैं, जिसमें बहुत कम तेल की जरूरत होगी। इन्हें आप आसानी से घर पर किसी भी समय बना सकते हैं।

अगर आप शाम को कुछ टेस्टी और चटपटा खाना चाहते हैं, तो इस स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। जिसे तेल में डीप फ्राई करे बिना तैयार किया जा सकता है। इसकी रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

सामग्री

तेल- 3 चम्मच

लहसुन- 2 चम्मच (बारीक कटा)

अदरक- 2 चम्मच (बारीक कटा)

प्याज- आधा कप

गाजर- आधा कप

शिमला मिर्च- आधा कप

पत्ता गोभी- 2 कप

नमक- स्वादानुसार

चीनी- चुटकी भर

काली मिर्च पाउडर- चुटकी भर

सोया सॉस- 2 चम्मच

सिरका- 2 चम्मच

कॉर्न फ्लोर- 1 चम्मच

हरी प्याज- आधा कप

मैदा- 2 चम्मच

पानी- जरा सा

स्प्रिंग रोल्स शीट्स

बनाने का तरीका

स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को बारीक काटना होगा। पत्तागोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बाकी की सब्जियों को काट लें। अब कड़ाही में 3 चम्मच तेल डालें। जब यह गरम हो जाए, तो इसमें बारीक कटा लहसुन और अदरक डाल दें। इसे हल्का भूनने के बाद कटी हुई प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल दें। अब इसमें स्वादानुसार नमक और जरा सी चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस दौरान स्टफिंग को तेज आंच पर ही पकाएं। इससे सब्जियां पानी नहीं छोड़ेंगी और रोल तैयार करते समय परेशानी नहीं आएगी।

एक बाउल कॉर्न फ्लोर लें और उसमें हल्का पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब यह घोल तैयार हो जाए, तो इसे सब्जियों के ऊपर हल्का सा डाल दें। इससे सब्जियां का पानी सूख जाएगा और फ्लेवर अच्छा आएगा। सब्जियां तैयार हो जाएं, तो इसे प्लेट में निकाल लें। अब इस गरम सब्जियों के ऊपर हरी प्याज डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर लें।

अब एक कप में मैदा लें और इसमें पानी डालें। इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें। अब स्प्रिंग रोल शीट्स को बीच से त्रिकोण आकार में काट लें। अब एक शीट को रखें और उसके ऊपर फिलिंग रख दें। इसके बाद चारों तरफ से इसे अच्छी तरह बंद कर दें। ऊपर कोने को चिपकाने के लिए मैदे का घोल लगाएं और फिर चिपका दें। इस तरह आप बाकी के स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लें। सभी के ऊपर हल्का सा तेल स्प्रे करें। अब इन्हें एयर फ्रायर में रख दें। जब ये पक जाएं, तो इन्हें प्लेट में निकालकर चटनी के साथ सर्व करें।