दिवाली की तैयारियां घरों में जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान साफ-सफाई से लेकर सजावट तक, हर चीज का खास ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा त्योहार के मौके पर तरह-तरह के व्यंजन और मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू और जलेबी की बजाय आप इस बार कुछ अलग बना सकती हैं। अगर आप भी दिवाली पर कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो रसगुल्ले ट्राई कर सकती हैं। ज्यादातर लोग इसे बाजार से खरीदते हैं, लेकिन आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकती हैं। आइए, जानते हैं इसकी रेसिपी के बारे में।

जरूरी सामग्री

दूध- 5 पैकेट

नींबू का रस- 1 चम्मच

पानी

सूजी- 1 चम्मच

चीनी- 2 कप

पानी- 6 कप

गुलाब जल- जरूरत अनुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले छेना बनाने के लिए भारी तले का बर्तन लें। अब इसमें आधा कटोरी पानी डालें और फिर दूध डालें। अगर आप फुल क्रीम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी मलाई को निकाल लें। अगर मलाई ज्यादा होती है, तो रसगुल्ले ज्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। आंच को तेज करके दूध को उबालना है। दूध नीचे तले में न लगे इस लिए करछी या चम्मच की मदद से इसे बीच-बीच में चलाते रहें। अब आधा कटोरी पानी में नींबू का रस मिला लें। आप चाहें तो विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जब दूध अच्छी तरह उबलने लगे तो गैस को बंद कर दें। अब दूध को हल्का ठंडा होने दें। थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें नींबू का रस मिला दें। ध्यान रखें कि थोड़ा-थोड़ा डालते हुए चम्मच से चलाते रहें। दूध जब फट जाए तो इसे छानना होगा। इसके लिए एक बड़ा बर्तन लें और उसके ऊपर जाली रखें। अब मलमल के कपड़े को भिगोकर निचोड़ लें और इसे जाली के ऊपर रख दें। दूध को अच्छी तरह छान लें। अब छेने को पानी से अच्छी तरह धो लें। अब कपड़े को इकट्ठा करके अतिरिक्त पानी को निचोड़ लें। अब छेना को कपड़े से बाहर निकाल लें।

अब एक चम्मच सूजी को छेना में अच्छी तरह मिला दें। अब छेना को मिक्सर में डालकर मैश कर लें। ऐसा करने के लिए आप मिक्सर को एक बार में न चलाएं। बल्कि धीरे-धीरे इसे मैश करें। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसके छोटे-छोटे रसगुल्ले बनाएं। लगभग 20 ग्राम के रसगुल्ले बनाएं और इसे बिल्कुल चिकना न बनाएं। हल्के क्रेक की मदद से चाशनी अंदर तक अच्छी तरह मिल सकती है।

अब गैस पर कुकर रख दें और इसमें चीनी डालें। इसके साथ ही पानी भी डाल दें। अब कुकर को बंद कर दें और एक सीटी आने तक इसे पकाएं। जब चाशनी उबलने लगे तो इसके अंदर तैयार किए गए रसगुल्लों को डाल दें। अब कुकर को बंद कर दें और तेज आंच पर दो सीटी आने तक इसे पकाएं। दो सीटी आने के बाद आंच को कम कर दें और करीब 5 मिनट तक और पकाएं। जब रसगुल्ले ठंडे हो जाएं तो इन्हें एक बर्तन में निकाल लें। इस तरह सॉफ्ट और जालीदार रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें आप मेहमानों को सर्व कर सकती हैं या दिवाली पर भोग के लिए प्रसाद के रूप में रख सकती हैं।