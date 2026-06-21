दक्षिण भारत के लोकप्रिय पारंपरिक स्नैक्स में से एक पनियारम है, जिसे खास तैर पर तमिलनाडु के लोग खूब पसंद करते हैं। आमतौर पर पनियारम को बचे हुए इडली या डोसा बैटर से बनाया जाता है, जिसके चलते यह एक आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी मानी जाती है। इसे मीठे और नमकी दोनों तरह से बनाया जाता है, हालांकि नमकीन पनियारम अधिक लोकप्रिय है। यह बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से बेहद नरम होता है। इसे आप घर पर भी आसान से बना सकते हैं। आइए जानते हैं, इसे बनाने की आसान रेसिपी।

पनियारम बनाने के लिए सामग्री

2 कप इडली या डोसा बैटर

1 मध्यम आकार का प्याज (बारीक कटा हुआ)

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर (वैकल्पिक)

8-10 करी पत्ते (बारीक कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ

आधा छोटा चम्मच राई

आधा छोटा चम्मच उड़द दाल

1 चुटकी हींग

नमक स्वादानुसार

2-3 बड़े चम्मच तेल

पनियारम बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच तेल गर्म कर लें। इसमें राई डाल कर चटकने दें और फिर उड़द दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब हींग, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज डालकर 2-3 मिनट तक भून लें। अब गाजर डालकर 1 मिनट तक और पका लें।

तैयार तड़के को इडली या डोसा बैटर में मिलाएं। साथ में हरा धनिया डालें और मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें। बैटर न बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत पतला। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी मिला सकते हैं।

इसके बाद अप्पे पैन को गैस पर रखें और हर सांचे में कुछ बूंदें तेल डालें। जब पैन हल्का गर्म हो जाए, तब हर सांचे में बैटर भर दें। सांचों को पूरी तरह भरना नहीं चाहिए, क्योंकि पकने के बाद पनियारम थोड़ा फूलता है।

अब इसे मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं। जब नीचे से सुनहरा और कुरकुरा लगने लगे, तब चम्मच या सींक की मदद से उसे पलट दें। दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तक सुनहरा होने तक पका लें।

दोनों तरफ से सुनहरा और अच्छी तरह पक जाने पर पनियारम को एक प्लेट में निकाल लें। अब गरमागरम पनियारम को नारियल चटनी, टमाटर चटनी या सांभर के साथ परोस सकते हैं।

स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाएं ये चीजें

स्वाद बढ़ाने के लिए बैटर में बारीक कटी शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ चुकंदर भी मिला सकते हैं।

कुरकुरापन के लिए सूजी मिला सकते हैं।

इसके अलावा कद्दूकस किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं।

Also Read

घर की पार्टी के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, काफी आसान है रेसिपी

