DIY Mattress Using Old Clothes: जब भी हम घर की साफ-सफाई करते हैं, तो कोई न कोई चीज ऐसी जरूर मिल जाती है, जिनका इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता है। हालांकि फिर भी भारत के ज्यादातर घरों में आपको ऐसी चीजें रखी हुई मिल जाएंगी। जिनमें फटे-पुराने कपड़े भी शामिल है। नए कपड़ों के आने के बाद पुराने कपड़े अलमारी के किसी कोने में रखे रहते हैं। वहीं कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से फट जाते हैं।

इन सभी कपड़ों को फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इनका इस्तेमाल करके घर के लिए सुंदर और मुलायम गद्दा (Mattress) बनाया जा सकता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो सर्दियों के समय यह गद्दा काफी काम आ सकता है। ठंड में अक्सर बच्चे गद्दा गीला कर देते हैं, जिसकी वजह से सोने में परेशानी होती है। ऐसे में आप घर पर कपड़ों की मदद से गद्दा बना सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

गद्दा बनाने का तरीका

घर पर कई ऐसे कपड़े रखे होते हैं, जिन्हें दोबारा नहीं पहना जा सकता है। कुछ कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो कुछ फट जाते हैं। जब भी अलमारी या बक्से की सफाई की जाती है, तो ढेरों कपड़े निकल आते हैं। ऐसे में इन कपड़ों को फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे सुंदर और मुलायम गद्दा तैयार किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे छोटे बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं या फिर मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा गद्दा बना सकते हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि घर पर कपड़ों से बनाए गए गद्दे सख्त हो जाते हैं, जिनके ऊपर सोने में परेशानी आती है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो रुकिए। दरअसल हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिससे गद्दा नरम और मुलायम बन सकता है।

नरम गद्दा बनाने के लिए इस्तेमाल करें फोम

सबसे पहले हमें गद्दे के लिए कवर तैयार करना होगा। इसके लिए आप कोई चादर या पुरानी साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आरामदायक गद्दा चाहते हैं, तो सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने बेड के अनुसार नापकर काट लें। गद्दों को नरम बनाने के लिए मेमोरी फोम या सॉफ्ट फोम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कपड़े के अनुसार काट लें और दोनों को अच्छी तरह किनारों और नीचे से सिलाई करें। जिससे बीच में कपड़ों को अच्छी तरह से भरा जा सके। इससे सोने पर कपड़े पीठ पर नहीं चुभेंगे।

कवर तैयार करने का तरीका

जब कपड़े का कवर तैयार हो जाए, तो इसे सीधा कर लें। अब इसके अंदर घर के सभी पुराने और फटे हुए कपड़ों को अंदर एक-एक करके अच्छी तरह रखें। जिससे कपड़े एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इसकी मोटाई आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकती हैं। कपड़ों को अच्छी तरह से भरने के बाद कपड़ों को फिक्स करने के लिए सुई में धागा डालकर मोटी-मोटी सिलाई करें। सिलाई सीधी लाइन और खड़ी लाइन के अनुसार करें जिससे सभी तरफ से कपड़े फिक्स हो जाएं। अब गद्दे के ऊपर वाले हिस्से को भी सिलकर बंद कर दें।

गद्दे को फाइनल लुक देने के लिए इसका कवर तैयार करना होगा। इसके लिए आप बनारसी साड़ी, सूती साड़ी या प्लेन कपड़ा ले सकते हैं। गद्दे के अनुसार इसे भी काट लें और फिर तीनों तरफ से इसे अच्छी तरह सिल लें। अब इसे उलटा करके गद्दे के ऊपर चढ़ा दें। अब ऊपर की तरफ से सिलाई करके गद्दे को बंद कर दें। इस तरह पुराने कपड़ों से गद्दा तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आप बाजार से खरीदकर भी कवर डाल सकती हैं।