गलौटी कबाब अपनी धुएं जैसी खुशबू, मुलायम बनावट और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। खासकर, गलौटी कबाब मुंह में जाते ही घुलने लगता है। गलौटी कबाब को अवध के शाही रसोईघरों की देन माना जाता है। यह इतने मुलायम होते हैं कि मुंह में रखते ही टूटकर घुलने लगते हैं और अपने खास स्वाद का एहसास करते हैं। हालांकि, इनकी खास बनावट तैयार करना आसान नहीं है। इसके लिए सही सामग्री, मसालों की मात्रा और पकाने के तरीके का खास ध्यान रखना पड़ता है। आइए, शेफ से जानते हैं गलौटी कबाब इतने मुलायम कैसे बनते हैं और इनके पीछे क्या राज है।

इतने मुलायम कैसे बनते हैं

गलौटी कबाब की खासियत इसकी मुलायम बनावट होती है। इसे तैयार करने के लिए आमतौर पर मटन या मेमने के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। मांस को बहुत बारीक पीसकर पेस्ट जैसा बनाया जाता है। इसकी वजह से कबाब आसानी से चबाए जा सकते हैं और काफी नरम बनते हैं। इस पर द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने शेफ, फूड स्टाइलिस्ट और लेखिका शीबा डी सूजा से बात की तो उन्होंने बताया, “मांस को जितना बारीक पीसा जाता है, उसे चबाने में उतनी ही कम मेहनत लगती है। इससे कबाब बेहद मुलायम बनते हैं। इसके लिए मांस का थोड़ा चिकनाई वाला हिस्सा इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इससे कबाब में नमी बनी रहती है और उनका स्वाद मक्खन जैसा मलाईदार हो जाता है। अगर मांस में चिकनाई बहुत कम होगी, तो कबाब सूखे और कम स्वादिष्ट बन सकते हैं।”

मसालों और कच्चे पपीते

गलौटी कबाब का स्वाद केवल मांस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों और खुशबूदार सामग्री की भी अहम भूमिका होती है। इनका सही संतुलन कबाब के स्वाद को खास बनाता है। शीबा डी सूजा के मुताबिक, “गलौटी कबाब में मसालों का स्वाद ऐसा होना चाहिए, जो मांस के स्वाद को बढ़ाए, न कि उस पर हावी हो जाए। इसमें मांस को नरम बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कच्चा पपीता सबसे प्रमुख है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम मांस के प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे मांस मुलायम हो जाता है। हालांकि, कच्चे पपीते का इस्तेमाल सही मात्रा में करना जरूरी है। इसकी अधिक मात्रा मांस की बनावट को खराब कर सकती है।”

पकाने का सही तरीका

गलौटी कबाब को मुलायम बनाए रखने के लिए इन्हें पकाने का तरीका भी काफी मायने रखता है। शीबा डी सूजा के अनुसार, “कबाब को गर्म तवे पर थोड़े से घी के साथ पकाया जाता है। इससे बाहर की तरफ हल्की सुनहरी परत बन जाती है। लेकिन इन्हें बहुत देर तक पकाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर इनकी नमी खत्म हो सकती है और कबाब सूखे हो सकते हैं। इनके अंदर का हिस्सा नरम और रसीला रहना चाहिए।” अच्छे गलौटी कबाब की पहचान यह है कि वे अपनी बनावट बनाए रखें और उनमें मांस की हल्की चिकनाई के साथ मसालों की अच्छी खुशबू आए। घी इन सभी स्वादों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जब आप कबाब का एक टुकड़ा खाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किए गए मसालों और मांस का स्वाद धीरे-धीरे महसूस होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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