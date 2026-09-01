Old T Shirt Reuses: टी शर्ट बहुत ही आरामदायक कपड़ा है, जिससे कई तरह के लुक आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं। चाहे महिला हो या पुरुष सभी के वॉर्डरोब में टी शर्ट जरूर होती है। कई टी शर्ट पुरानी हो जाती हैं जिन्हें हम कभी-कभार ही पहनते हैं। नए कपड़े खरीदने की वजह से अक्सर पुराने कपड़े अलमारी में पड़े रहते हैं। ऐसे में इनका दोबारा इस्तेमाल करके घर की चीजों को सजाया जा सकता है। आप पुरानी टी शर्ट की मदद से कुशन कवर तैयार कर सकते हैं।

सोफा लिविंग रूम की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करता है। जिसको धूल-मिट्टी और गंदगी से बचाने के लिए कवर से ढका जाता है। इसके साथ ही कुशन के लिए भी कवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास पुरानी टी शर्ट रखी हैं, तो उन्हें फेंकने या यूं ही रखने की बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप कुशन कवर तैयार कर सकते हैं, जो कम खर्च में लिविंग रूम को आकर्षक लुक दे सकते हैं।

पुरानी टी शर्ट

ज्यादातर लोग टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में बार-बार नई टी शर्ट खरीदने की वजह से कई पुरानी टी शर्ट यूं ही रखी रहती हैं। जिनका इस्तेमाल करके आप कुशन कवर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अपनी पुरानी टी शर्ट का चुनाव करें जिसे आप कवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन टी शर्ट को अच्छी तरह धोकर सुखा लें।

नीचे का हिस्सा काटें

टी शर्ट से कुशन कवर बनाने के लिए सबसे पहले उनके साइज को नाप लें। अगर क्रॉप टी शर्ट है तो उससे कुशन कवर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए सही साइज की टी शर्ट का चुनाव करें। अब टी शर्ट के नीचे का हिस्सा कुशन के साइज के अनुसार काट लें। ऊपर खुले हुए हिस्से को सिलकर सिक्योर कर लें।

सीधा कट लगाएं

टी शर्ट को नीचे से काटने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब टी शर्ट के दोनों तरफ सीधा कट लगाएं। कट लगाते समय बीच में कुछ दूरी रखें। कट ज्यादा लंबा न लगाएं इससे कुशन कवर छोटा बन सकता है। अब कटे हुए हिस्से को जोड़ते हुए उसमें गांठ लगाएं। सभी गांठों को एक-एक करके जोड़ लें।

डिजाइन क्रिएट करें

टी शर्ट के एक तरफ के हिस्से को खुला रखें। अब चारों तरफ से हल्का सा कपड़ा मोड़ दें। जिससे धागे नहीं निकलेंगे। अब टी शर्ट को सीधा करके मोड़ें। आप देखेंगे कि दोनों तरफ से गांठ लगने की वजह से साइड से डिजाइन बन गया है। आप चाहें तो कवर बनाने के बाद किसी दूसरे कलर की टी शर्ट से साइड में डिजाइन बना सकते हैं।

इस तरह आप बाकी के कुशन के लिए कवर तैयार कर सकते हैं। सोफे के रंग के अनुसार कॉन्ट्रास्ट में टी शर्ट का रंग चुन सकते हैं। इससे सोफे को अट्रैक्टिव और एस्थेटिक लुक मिल सकता है।