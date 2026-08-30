Dal Palak Recipe: दाल एक ऐसी डिश है जिसे बहुत चाव से खाया जाता है। रोटी ही नहीं बल्कि चावल के साथ दाल बहुत स्वादिष्ट लगती है। यह स्वाद के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। प्रोटीन से भरपूर दाल को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि हर बार एक ही तरीके से दाल बनाई जाती है, जिसे रोजाना खाना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। ऐसे में दाल को नया ट्विस्ट देने के लिए इसे पालक के साथ बनाया जा सकता है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी यह रेसिपी काफी पसंद आ सकती है। जिसे रोटी, चावल और नान के साथ खाया जा सकता है।

दाल पालक एक स्वादिष्ट डिश है जो पीली मसूर दाल और ताजे पालक से बनाई जाती है। इसे बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और यह पौष्टिक भी होता है। कुछ लोग इसमें मसूर की जगह चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं। यह डिश अमूमन सभी को पसंद आ सकती है। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।

सामग्री

पीली मसूर दाल- 250 ग्राम

पालक- 150 ग्राम

अरदक- एक इंच

जीरा- एक चम्मच

धनिया बीज- एक चम्मच

हरी मिर्च- दो-तीन

हींग- एक चुटकी

गरम मसाला- एक चम्मच

नमक- स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले पीली मसूर दाल और पालक को पानी से अच्छी तरह धो लें। दाल को प्रेशर कुकर में नरम होने तक उबालें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। इस बीच, पालक को बारीक काट लें। अब एक कड़ाही में दो-तीन चम्मच देसी घी गरम करें। उसमें जीरा और धनिया बीज डालकर धीमी आंच पर तब तक भूनें, जब तक वह चटकने न लगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें। इसे कच्ची महक खत्म होने तक भूनें। अब इसमें बारीक कटा हुआ पालक डालें और अच्छी तरह मिला लें। इसे धीमी आंच पर चार-पांच मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में इसे चम्मच से चलाते रहें, ताकि यह तले से न चिपके। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हींग डालें।

इन मसालों को पालक के साथ मिलाएं और करीब आधे मिनट बाद इसमें उबली हुई पीली मसूर दाल डाल दें।

इसे एक-दो मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और फिर आवश्यकतानुसार पानी तथा नमक डालें। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं और सात-आठ मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। बीच-बीच में इसे चम्मच से चलाते रहें। अंत में इसमें कसूरी मेथी तथा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और आंच बंद कर दें। अब दाल पालक बनकर तैयार है, इसे चपाती, चावल या नान के साथ गरमागरम परोसें।