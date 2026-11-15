Rose Water Recipe: गुलाब जल का इस्तेमाल त्वचा के लिए आज से नहीं बल्कि काफी समय से हो रहा है। चेहरे को तरोताजा रखने के लिए इसे फेस मिस्ट, फेस पैक और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसे बाजार से आसानी से खरीदा जा सकता है। लेकिन गुलाब जल को घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। गुलाब की ताजी पंखुड़ियों की मदद से इसे प्राकृतिक तरीके से तैयार करके स्टोर कर सकते हैं।

अगर आप रोजाना गुलाब जल इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बाजार से खरीदने की बजाय घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत या समय की जरूरत नहीं होगी। दो चीजों की मदद से इसे घर पर बनाया जा सकता है। यहां शेयर की गई रेसिपी की मदद से इसे बनाने में मदद मिल सकती है।

गुलाब जल का इस्तेमाल

आमतौर पर गुलाब जल को स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जाता है। मेकअप साफ करने, त्वचा को हाइड्रेट रखने से लेकर फेस मिस्ट या फेस पैक में भी किया जाता है। इसके अलावा गुलाब जल का इस्तेमाल कई खाने-पीने की चीजों में भी किया जाता है। अगर आप इसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कलाई पर लगाकर पैच टेस्ट कर लें।

सामग्री

गुलाब की पंखुड़ियां- 1 कप (ताजी)

डिस्टिल्ड वाटर- 2 कप

बनाने का तरीका

गुलाब जल बनाने के लिए सबसे पहले ताजे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को एक-एक करके अलग कर लें। इन पंखुड़ियों को बाउल में इकट्ठा करके अच्छी तरह पानी से धो लें। जिससे धूल-मिट्टी आसानी से निकल जाएगी और गुलाब जल में मिट्टी के कण नहीं आएंगे।

अब गैस पर पैन रखें। इसमें डिस्टिल्ड वाटर और पंखुड़ियों को डालकर रख दें। इस दौरान आंच को बहुत कम कर दें। इसे तेज आंच पर बिल्कुल न बनाएं। पैन को ढककर धीमी आंच पर पकने दें। लगभग 20 से 30 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने दें। फिर गैस को बंद कर दें। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें।

जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे छलनी से छान लें। ताकि गुलाब की पंखुड़ियां निकल जाएं। अब इसे साफ और सूखी बोतल में भरकर रख दें। इस तैयार गुलाब जल को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे लगभग 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं।

सावधानी

त्वचा पर गुलाब जल का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको अजीब सी गंध या रंग में बदलाव दिख रहा है, तो इस गुलाब जल का इस्तेमाल न करें। ज्यादा दिनों के बाद इसका इस्तेमाल करने से बचें। अगर आप त्वचा पर गुलाब जल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी तरह की जलन, असहजता या खुजली होने पर इसे न लगाएं। कई लोगों की त्वचा पर गुलाब जल सूट नहीं करता है, ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”