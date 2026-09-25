रेस्टोरेंट में मिलने वाले कुलचे का टेक्सचर बहुत ही अलग होता है। यह अंदर से नरम और मुलायम होता है, वहीं बाहर से थोड़ा क्रिस्पी और उसके ऊपर हल्के भूरे निशान होते हैं। साथ में हल्की भुनी हुई खुशबू और बटर का स्वाद आता है। लेकिन जब हम घर पर इसे बनाते हैं, तो इनमें रेस्टोरेंट वाली बात नहीं होती। कई लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट में मिलने वाला कुलचा तंदूर की वजह से स्वादिष्ट बनता है। हालांकि आटा गूंथना और उसे संभालने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। ज्यादातर लोग सामग्री पर ध्यान देते हैं और उसे बनाने के तरीके को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि घर पर बनाया हुआ कुलचा उतना स्वादिष्ट नहीं बनता।

कुलचा बनाते समय की जाने वाली गलतियां

हल्दीराम यूएसए (Haldiram USA) के एग्जीक्यूटिव शेफ सिद्धार्थ कुछ आम गलतियों के बारे में इंडियन एक्सप्रेस को बताया। उनके अनुसार घर पर कुलचा बनाते हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से कुलचे का स्वाद प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में-

बहुत सख्त आटा गूंथना

कुलचे के लिए आटा नरम और मुलायम होना चाहिए। अगर आप सख्त आटा गूंथते हैं, तो कुलचा भारी बन सकता है। यही वजह है कि रेस्टोरेंट में मिलने वाला कुलचा अंदर से मुलायम और बाहर से क्रिस्पी होता है।

आटे को आराम न देना

आटा गूंथने के बाद उसे कुछ देर के लिए आराम करने का समय देना चाहिए। अगर इससे तुरंत कुलचा बनाया जाए, तो यह खिंचने में रुकावट डाल सकता है। साथ ही इसका टेक्सचर सख्त हो सकता है।

आटे को ज्यादा गूंथना

आटे को जरूरत से ज्यादा गूंथना या बनाते समय जोर-जोर से मसलना कुलचे को खराब कर सकता है। इससे कुलचे को चबाने में मुश्किल हो सकती है और यह सख्त हो सकता है।

कुलचा बनाते समय आटे का इस्तेमाल

अगर आप कुलचा बेलते समय ज्यादा सूखे आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अच्छा नहीं बन पाता है। इससे कुलचे की ऊपरी परत सूखी हो सकती है और कुलचा सॉफ्ट नहीं बन पाता।

बहुत ज्यादा फिलिंग डलना

अगर कुलचे के अंदर फिलिंग कर रहे हैं, तो उसे सीमित मात्रा में रखें। ज्यादा फिलिंग से कुलचा बनाने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही यह असमान रूप से पक सकता है या फट सकता है।

तंदूर या सतह का गर्म न होना

कुलचे में बुलबुले, भूरे धब्बे और हल्का जला हुआ टेक्सचर चाहिए तो तेज आंच जरूरी है। वहीं कम गरम सतह पर कुलचा बनाने से रेस्टोरेंट जैसे स्वाद नहीं मिल पाता।

ज्यादा पकाना

कुलचे को ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। ज्यादा देर तक आंच पर रखने से कुलचा कड़क और सूखा हो सकता है। इसलिए जब इसका रंग बदल जाए और इस पर हल्के जले हुए निशान दिखने लगे, तो इसे तुरंत हटा लें।

कुलचा तैयार होने के बाद उसके ऊपर हल्का सा मक्खन या घी लगाना चाहिए। इससे उसकी ऊपरी सतह मुलायम बनी रहती है और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद और टेक्सचर मिल सकता है।

घर पर रेस्टोरेंट जैसा कुलचा कैसे बनाएं?

Mulk और SJI हॉस्पिटैलिटी के एग्जीक्यूटिव शेफ और फाउंडर इशिज्योति सुरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रेस्टोरेंट स्टाइल कुलचा बनाने के लिए आटा, आंच और फिनिशिंग को समझना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स शेयर की हैं।

रेस्टोरेंट स्टाइल कुलचा बनाने के लिए थोड़े दही के साथ नरम और अच्छी तरह गूंथे हुए आटे का इस्तेमाल करें। कुलचे को फूला और नरम बनाने के लिए सोडे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद आटे को थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दें।

अगर आप स्टफ्ड कुल्चे बना रहे हैं, तो इसकी फिलिंग का ध्यान रखें। फिलिंग सूखी और मसालेदार होनी चाहिए।

रेस्टोरेंट जैसा कुलचा बनाने के लिए भारी लोहे के तवे को अच्छी तरह गरम करें। कुलचे को तब तक पकाएं जब तक उस पर हल्के काले निशान न पड़ जाएं।

कुलचा बनाने के बाद उसके ऊपर मक्खन या घी लगाएं। साथ ही थोड़ी कुटी हुई कसूरी मेथी या हरा धनिया डालें और गरम-गरम सर्व करें।