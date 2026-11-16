Ragi Idli Dosa Batter: सर्दियों के समय मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इन अनाजों की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से ठंडे मौसम में इन्हें खाया जाता है। ठंडे मौसम में ये अनाज शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इन अनाज को अलग-अलग तरीकों से डाइट में शामिल किया जाता है। ज्वार, बाजरा और मक्का से रोटी बनती है या अन्य डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रागी से भी कई चीजें बनाई जा सकती हैं।

आमतौर पर रागी के आटे की रोटी, रागी के मुड्डे या रागी के पराठे खाए जाते हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल करके इडली और डोसे का बैटर तैयार कर सकते हैं। साउथ इंडियन फूड में देसी ट्विस्ट देने के लिए रागी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो इस बार नाश्ते या शाम के समय रागी की इडली या डोसा बना सकती हैं। जिसकी रेसिपी यहां साझा की गई है।

सामग्री

रागी- 1 कप

चावल- 1 कप

उड़द दाल – 1/2 कप

मेथीदाने- 1 चम्मच

बैटर बनाने का तरीका

डोसा और इडली का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले रागी, चावल, उड़द दाल और मेथीदाने को पानी से धोना है। सभी चीजों को धोने के बाद एक बाउल में रखकर पानी डालें। इसे लगभग 7-8 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें। अब पानी निकालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह पीस लें। अगर आपको पीसने में दिक्कत हो रही है, तो हल्का पानी भी डाल सकते हैं। इससे बैटर स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। जब यह पिस जाए, तो एक बाउल में निकाल लें। इसे फर्मेंट होने के लिए ढककर किसी गर्म जगह पर रख दें। इसे लगभग 8-10 घंटे तक रखें। अगर आपके इलाके में ठंड बढ़ गई है, तो इसे फर्मेंट करने के लिए आटे के डिब्बे के अंदर रख सकते हैं। इससे बैटर जल्दी फर्मेंट हो सकता है।

जब बैटर तैयार हो जाए, तो इससे आप इडली या डोसा बना सकते हैं। इडली बनाने के लिए सांचे में हल्का तेल या घी लगाएं और फिर बैटर को डालें। इसे स्टीम करके पकाएं। वहीं, डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा लें और ऊपर बैटर को चम्मच से फैलाएं। इसे दोनों तरफ अच्छी तरह पलटकर सेंक लें। रागी डोसा और इडली तैयार है, जिसे आप नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकती हैं।

इस बैटर को फ्रिज में रखकर एक यो दो दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आप सुबह नाश्ते या शाम को हल्के डिनर के लिए भी बना सकते हैं। इस तरह बैटर में रागी का इस्तेमाल करके आप साधारण इडली-डोसा को अलग ट्विस्ट दे सकते हैं।