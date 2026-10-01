घर में नारियल ज्यादा आ गए हैं और नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। घर में आप नारियल से शु्द्ध तेल तैयार कर सकते हैं। इस तरीके में पहले ताजे नारियल से नारियल का दूध निकाला जाता है और फिर इसे धीमी आंच पर पकाकर धीरे-धीरे तेल को अलग किया जाता है।

ध्यान रखें कि घर पर बना तेल कम मात्रा में बनाकर इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और टिकने की अवधि इस बात पर काफी निर्भर करती है कि तेल से नमी कितनी अच्छी तरह निकाली गई है और उसे कैसे स्टोर किया गया है।

घर पर नारियल का तेल बनाने के लिए क्या चाहिए?

3-4 अच्छी तरह पके हुए ताजे नारियल

जरूरत के मुताबिक पानी

मिक्सर

मलमल का साफ कपड़ा या बारीक छन्नी

मोटे तले वाला बड़ा बर्तन

साफ और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल या जार

एक बात का ध्यान रखें कि तेल निकालने के लिए कच्चे या बहुत मुलायम नारियल की बजाय अच्छी तरह पका हुआ नारियल लेना बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा अधिक होती है।

घर पर नारियल का तेल कैसे बनाएं?

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले नारियल तोड़कर उसका पानी अलग कर लें। अब नारियल की सफेद गिरी को खोल से निकालें और अच्छी तरह धो लें। चाहें तो ऊपर की पतली भूरी परत भी हटा सकती हैं। इसके बाद नारियल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

फिर नारियल का पेस्ट बनाएं

इसके बाद आपको नारियल के टुकड़ों को मिक्सर में डालना है। फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें। बहुत ज्यादा पानी डालने से आगे तेल अलग करने में ज्यादा समय लग सकता है।

अब नारियल का दूध निकालें

तैयार पेस्ट को साफ मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ें। इससे नारियल का गाढ़ा दूध अलग हो जाएगा। पेस्ट को एक बार निचोड़ने के बाद उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालकर दोबारा निचोड़ सकती हैं। इससे बचा हुआ दूध भी निकल आएगा।

नारियल के दूध को धीमी आंच पर पकाएं

नारियल के दूध को मोटे तले वाले बर्तन में डालें और धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि नीचे चिपके या जले नहीं। धीरे-धीरे इसमें मौजूद पानी कम होने लगेगा और नारियल के ठोस हिस्से अलग दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद तेल भी अलग होना शुरू हो जाएगा। घरेलू तरीकों में नारियल के दूध को धीमी आंच पर पकाकर पानी निकालने और तेल अलग करने की प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है।

फिर तेल को अलग करें

जब तेल और नारियल के ठोस हिस्से अच्छी तरह अलग हो जाएं तो गैस बंद कर दें। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसे साफ और बारीक कपड़े या छन्नी से छान लें, ताकि नारियल के बचे हुए छोटे कण तेल में न रहें।

तेल को पूरी तरह ठंडा करके स्टोर करें

छने हुए तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद इसे एक साफ, सूखे और एयरटाइट कांच के जार में भर दें। यहां एक बात बहुत जरूरी है—जार में पानी या नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तेल में बची नमी उसकी क्वालिटी और टिकने की अवधि को प्रभावित कर सकती है। ICAR-CPCRI के अनुसार, वर्जिन नारियल तेल में बची नमी हटाना उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए जरूरी है।

घर के बने नारियल तेल को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं?

बालों के लिए

नारियल तेल को बालों और स्कैल्प पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बाल धोने से पहले हल्के हाथों से लगाया जा सकता है।

त्वचा के लिए

बहुत ज्यादा रूखी त्वचा पर इसे मॉइस्चराइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील या मुंहासे वाली है तो चेहरे पर इसे लगाने से पहले छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर है।

खाना बनाने में

अगर तेल साफ तरीके से तैयार किया गया है, उसमें नमी या जले हुए नारियल के कण नहीं हैं और इसे स्वच्छ तरीके से स्टोर किया गया है, तो इसे खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना पकाने और कुछ बेकिंग रेसिपी में भी किया जाता है।

बॉडी केयर में

इसे हाथ-पैरों की रूखी त्वचा, क्यूटिकल्स या घर पर बनाए जाने वाले कुछ बॉडी-केयर मिश्रणों में बेस ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

घर के बने नारियल तेल को कितने दिन तक रख सकते हैं?

इसका कोई एक तय समय बताना सही नहीं होगा, क्योंकि घर पर बने तेल में बची नमी, साफ-सफाई, नारियल की ताजगी और स्टोरेज की स्थिति इसकी शेल्फ लाइफ पर असर डाल सकती है। अगर तेल को गर्म और नमी वाली जगह पर रखने की जरूरत पड़ती है, तो फ्रिज में रखना एक विकल्प हो सकता है।

तेल खराब हुआ है या नहीं, ऐसे पहचानें

तेल इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, रंग और बनावट पर ध्यान दें। अगर इससे नारियल की खुशबू की जगह खट्टी या बासी गंध आने लगे तो इस्तेमाल न करें। अगर तेल में फफूंद दिखाई दे तो उसे फेंक दें। तेल में पानी या कोई बाहरी चीज न जाने दें।