बेसन का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। पकौड़े, कढ़ी, ढोकला से लेकर बेसन के लड्डू तक बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेसन का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए उबटन और फेस पैक बनाने में भी किया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर घरों में बेसन हमेशा मौजूद रहता है। इसके अलावा यह सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, कई बार बाजार में मिलने वाले बेसन की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठते हैं। ऐसे में आप घर पर भी आसानी से शुद्ध बेसन तैयार कर सकते हैं।

अगर थोड़ी मात्रा में बेसन बनाना चाहते हैं, घर पर मिक्सी में तैयार कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाला सामान्य बेसन मुख्य रूप से चना दाल यानी छिलका उतरी हुई चना दाल से बनाया जाता है। इसलिए घर पर बेसन तैयार करने के लिए आप भी चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बेसन तैयार करने का आसान तरीका

सबसे पहले चना दाल को किसी बड़ी थाली में फैलाकर अच्छी तरह उसमें मौजूद कंकड़, छोटे पत्थर, खराब दाने और अन्य गंदगी निकाल दें। अब साफ की हुई चना दाल को किसी साफ कपड़े या बड़ी थाली में फैलाकर रख दें। इसे कुछ घंटों तक धूप में सुखाएं, ताकि इसमें मौजूद नमी पूरी तरह निकल जाए। अगर दाल में नमी रह जाएगी, तो पीसते समय वह अच्छी तरह पाउडर नहीं बनेगी और बेसन जल्दी खराब भी हो सकता है। अगर दाल धोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे पूरी तरह सुखाना बेहद जरूरी है।

जब दाल अच्छी तरह सूख जाए, तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालें। एक बार में थोड़ी-थोड़ी मात्रा डालें। मिक्सर को बीच-बीच में बंद करके चलाएं, ताकि मोटर गर्म न हो और दाल अच्छी तरह बारीक पिस सके। दाल को बारीक पाउडर बनने तक पीसें। अब पिसी हुई दाल को एक बारीक छलनी की मदद से छान लें। इससे मोटे कण अलग हो जाएंगे और बारीक पाउडर अलग मिल जाएगा। छलनी में बचे हुए मोटे कणों को दोबारा मिक्सर में डालकर पीस सकते हैं।

तैयार बेसन को किसी साफ और सूखी थाली में फैलाकर थोड़ी देर रख दें। इससे पीसने के दौरान पैदा हुई गर्मी निकल जाती है। इसके बाद इसे पूरी तरह सूखे और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। इस तरह आप घर पर ही आसानी से चना दाल की मदद से शुद्ध और ताजा बेसन तैयार कर सकते हैं।