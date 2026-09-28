Old Denim Jeans Reuses: वॉर्डरोब में कई ऐसे कपड़े होते हैं जो आसानी से नहीं फटते लेकिन पुराने जरूर हो जाते हैं। डेनिम जींस भी इसमें शामिल है। समय के साथ जींस का रंग फीका पड़ जाता है या फिर यह पुरानी दिखने लगती हैं। यही वजह है कि इन्हें दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। ऐसे में इन्हें अलमारी में रख दिया जाता है या फिर किसी को दे दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जींस को फेंकने या किसी को देने की सोच रही हैं, तो रुकिए। दरअसल पुरानी डेनिम जींस को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आपके पास पुरानी जींस है तो उसका इस्तेमाल करके क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं। इससे स्टाइलिश और खूबसूरत पोटली बैग तैयार किया जा सकता है। इसे आसानी से घर पर सिलकर तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका।

सामग्री

पुरानी डेनिम जींस

प्रिंटेड कपड़ा

सूती कपड़ा (अस्तर के लिए)

सिलाई मशीन

कैंची- स्कैल

डोरी

सुई-धागा

बैग हुक

बनाने का तरीका

घर पर पोटली बैग बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी जींस को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। इसे प्रेस कर लें ताकि इसमें सिलवटें न रहें। अब जींस के पैर वाले हिस्सों को एक तरफ से लंबाई में काट लें, जिससे चौड़ाई मिल जाएगी। अब डेनिम को दो टुकड़ों में काटना होगा। इसके लिए सबसे पहले नाप लेकर लगभग 2018 सेमी का डेनिम का टुकड़ा काट लें। समान आकार में सूती कपड़े को भी अस्तर के लिए काट लें। अब एक प्रिंटेड कपड़ा लें और उसे 1811 सेंटीमीटर में काट लें। इस कपड़े से बैग के ऊपर का हिस्सा तैयार होगा। हैंडल डेनिम के टुकड़ों से बनाने के लिए पट्टी को करीब 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई में काट लें।

अब डेनिम के कटे हुए टुकड़ों के ऊपर सूती कपड़ा रखें और दोनों को अच्छी तरह प्रेस कर लें। अब दोनों को जोड़ने के लिए किनारों से सिलाई करें। सबसे पहले सूती कपड़े और डेनिम कपड़े को एक साथ सिलें। इसके बाद दोनों डेनिम के टुकड़ों को किनारे से जोड़ते हुए सिलाई करें। पोटली बैग को नीचे से गोल बनाने के लिए कपड़े को गोलाकार में सिलें।

अब प्रिंटेड कपड़ा लें और उसे 18*17 सेंटीमीटर में काट लें। अब इस कपड़े के दोनों किनारों को आपस में मिलाएं और प्रेस कर लें। इस कपड़े को किनारों से दोनों तरफ सिल लें। इसे पलटकर सीधा कर लें और प्रेस करके दोबारा आधा मोड़ लें। अब इस कपड़े को एकदम बीच से सीधी रेखा में सिलाई करें। इस तरह आप एक और कपड़ा तैयार कर लें। जिसे बैग के दोनों किनारों पर लगाया जा सके।

अब डेनिम वाले टुकड़े के ऊपरी किनारों को मोड़कर सिलाई करें, जिससे धागे नहीं निकलेंगे। अब सिले हुए प्रिंटेड कपड़े को ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा आगे रखते हुए सिलाई करें। कपड़े को इस तरह रखें कि वह आगे की तरह निकलता हुआ दिखाई दे। बैग के किनारों पर सिलाई करके हुक लगा दें। अब ऊपर वाले हिस्से में धागा डाल दें। इस धोगे को जब खींचेंगे तो यह पोटली बैग का शेप ले लेगा। अब साइड में डेनिम की पट्टियों से पकड़ने के लिए हैंडल बनाएं। इस तरह पोटली बैग घर पर तैयार किया जा सकता है।