Chutney Stuffed Paratha: पराठे दो तरह से बनाए जाते हैं पहला जिसमें स्टफिंग नहीं होती और दूसरा जिसमें अलग-अलग तरह की स्टफिंग की जाती है। जैसे गोभी, आलू, पनीर, मूली, चीज और दाल। सुबह के नाश्ते या ठंडे मौसम में पराठा खाना काफी पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपने चटनी की स्टफिंग से बनने वाला पराठा खाया। जी हां, दरअसल हम आपको आज ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर आलू, गोभी, मूली या पनीर नहीं बल्कि चटनी की स्टफिंग होगी।

सुबह नाश्ते में कुछ अलग और हटके खाना चाहते हैं, तो इस बार चटनी पराठा रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका चटपटा स्वाद बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पसंद आ सकता है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि।

जरूरी सामग्री

गेहूं का आटा- 1 कप

नमक- स्वादानुसार

तेल- आधा चम्मच

पानी- जरूरत के अनुसार

चटनी की स्टफिंग के लिए सामग्री

मूंगफली, मिर्च और लहसुन की चटनी- 3 चम्मच

सेव- 1 कप

बारीक कटी प्याज- 1/2 कप

बारीक कटा हरा धनिया- 3 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

नींबू का रस- आधा चम्मच

चटनी बनाने का तरीका

सबसे पहले मूंगफली को कड़ाही में अच्छी तरह भून लें। जब मूंगफली भून जाए तो इसे निकाल लें और इसी कड़ाही में तिल को भी धीमी आंच पर भून लें। साथ ही सूखे नारियल को भी भून लें। भुनी हुई मूंगफली के छिलकों को निकाल लें। अब कड़ाही में थोड़ा-सा तेल डालें। इसमें लहसुन, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, जीरा और हींग डालकर भून लें। इस मिश्रण को भूने हुए नारियल में डालें। इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। इसके बाद तिल और मूंगफली को भी बारीक पीस लें। सभी चीजों को पीसकर अच्छी तरह मिला लें।

चटनी पराठा बनाने की विधि

सबसे पहले एक बाउल में गेहूं का आटा लें। इसमें नमक और तेल डालें। अब इसे धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंध ले। आटे को करीब 30 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे पराठा फटेगा नहीं और सॉफ्ट बनेगा। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए बाउल में मूंगफली, मिर्च और लहसुन की चटनी, सेव, बारीक कटी प्याज, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब आटे की लोई बनाएं, इसमें स्टफिंग को भरें और पराठा बेल लें। अब इसे तवे पर डालकर दोनों तरफ घी लगाकर सेक लें। इस पराठे को आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं।