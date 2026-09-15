किचन में चम्मच, कलछी और दूसरे लकड़ी के टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी के बर्तन और टूल्स सेहत, सुरक्षा और बर्तनों की लंबी उम्र बनाए रखने में मददगार माने जाते हैं। लकड़ी के टूल्स मुलायम होते हैं। इनसे नॉन-स्टिक पैन या कड़ाही पर खरोंच नहीं लगनी, जिससे महंगे बर्तन लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इनमें प्लास्टिक या मेटल की तरह हानिकारक रसायन भोजन में नहीं घुलते।

समय के साथ लकड़ी के बर्तनों और अन्य चीजों का रंग फीका पड़ने लगता है, जिससे दिखने में ये खराब लगने लगते हैं। ऐसे में लोग इन्हें फेंक देते हैं या किसी कोने में रख देते हैं। लेकिन आप पुराने लकड़ी के बर्तनों और टूल्स को फिर से नया रूप दे सकते हैं। आइए जानते कि किस तरह लकड़ी के चम्मच, कलछी और अन्य चीजों को फिर से चमकाया जा सकता है।

इस तरह हटाएं दाग

लकड़ी के चम्मच और कलछी पर अक्सर तेल, मसाले और खाने के दाग जमा हो जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्का डिश सोप डालें और मुलायम स्पंज से रगड़कर साफ कर लें। ध्यान रहे इन्हें पानी में बहुत देर तक भिगोकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लकड़ी पानी सोख सकती है। अगर इस पर जिद्दी दाग लगे हैं, तो उन्हें बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और उससे साफ करें। साफ करने के बाद लकड़ी के बर्तनों को अच्छी तरह सुखा लें।

खुरदरापन हटाएं

अगर लकड़ी की सतह बहुत खुरदुरी हो गई है, तो बारीक सैंडपेपर से हल्के हाथों से रगड़कर खुरदरापन साफ किया जा सकता है। इससे ऊपर की खुरदरी परत हट जाती है और सतह काफी हद तक चिकनी हो जाती है।

चमकाने का तरीका

लकड़ी के किचन टूल्स को चमक और नमी देने के लिए फूड-सेफ मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक साफ मुलायम कपड़े पर थोड़ा सा तेल लें और लकड़ी के बर्तनों पर पतली परत लगा दें। तेल लगाने के बाद इन्हें कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, ताकि लकड़ी तेल को अच्छी तरह सोख ले। इसके बाद साफ और सूखे कपड़े से अतिरिक्त तेल पोंछ दें। अगर जरूरत पड़े तो फिर से तेल की हल्की पर लगाई जा सकती है। इस तरह आप घर पर ही आसानी से लकड़ी के बर्तनों को चमका सकते हैं। अब आइए जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में:

इस तरह भी चमका सकते हैं

मिनरल ऑयल के अलावा आप लकड़ी के चम्मच, कलछी और बड़े लकड़ी के बर्तनों को चमकाने के लिए बीजवैक्स और फूड-सेफ ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजवैक्स लकड़ी की सतह पर एक हल्की सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे उनकी चमक जल्दी फीकी नहीं पड़ती और साथ ही लकड़ी को हल्की चमक भी देता है।

लगाने का तरीका

फूड-सेफ बीजवैक्स और फूड-सेफ मिनरल ऑयल का मिश्रण लें। इन्हें हल्का गर्म करके मुलायम पेस्ट जैसा बना लें। अब साफ और पूरी तरह सूखी लकड़ी पर पतली परत लगा दें। इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद मुलायम कपड़े से पोंछकर अतिरिक्त वैक्स हटा दें और अंत में सूखे कपड़े से रगड़कर साफ कर दें। इससे लकड़ी चिकनी और हल्की चमकदार दिखाई दे सकती है। इस तरह आप घर पर ही आसानी से अपने लकड़ी के बर्तनों को फिर से साफ और चमकदार बना सकते हैं।

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