Neem Oil for plant Care: गार्डनिंग के शौकीन लोग अपने पौधों को स्वस्थ और हरा-भरा बनाए रखने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि पौधों पर लगने वाले कीड़े और फफूंद उनकी ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। पौधों में ज्यादातर मिलीबग्स, एफिड्स, माइट्स या इल्ली जैसे कीड़े लग जाते हैं। अगर आप पौधों में कीड़े लगने और पत्तियों को कमजोर होने से बचाना चाहते हैं तो घर पर ऑर्गेनिक तरीके से नीम का तेल तैयार कर सकते हैं, जो पौधों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकता है।

बाजार में मिलने वाला नीम का तेल कई बार महंगा और मिलावटी हो सकता है। ऐसे में घर पर प्राकृतिक तरीके से इसे तैयार किया जा सकता है जो पौधों को कीड़ों से बचाने और उन्हें हरा-भरा रखने में मदद कर सकता है। आइए, जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

नीम का तेल बनाने का तरीका

नीम का तेल बनाने के लिए नीम के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीजों की जगह नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बीजों से बना तेल ज्यादा असरदार माना जाता है। नीम के बीजों को अच्छे से साफ कर लें और करीब 2-3 दिन तक इन्हें धूप में सुखा लें। जब बीज पूरी तरह सूख जाएं तो उनके ऊपर का छिलका निकाल लें। अब अंदर की गिरी को मिक्सर में डालकर पीस लें।

अब एक कड़ाही या पैन में आधा लीटर सरसों का तेल या नारियल तेल डालें। इसमें पीसी हुई नीम की गिरी डालें। इस दौरान आंच को धीमा कर दें और करीब 20 से 25 मिनट तक पकाने दें। धीरे-धीरे तेल का रंग गहरा होने लगेगा और नीम की खुशबू आने लगेगी। इसे बीच-बीच में चम्मच की मदद से चलाते रहें ताकि मिश्रण जले नहीं। जब तेल अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दें।

इस तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद इसे किसी साफ कपड़े की मदद से छान लें। इस तरह घर पर ऑर्गेनिक नीम का तेल तैयार कर सकते हैं।

इस्तेमाल करने का तरीका

नीम का तेल पौधों पर सीधा नहीं छिड़कना चाहिए। इसके लिए एक लीटर पानी में करीब 10 मिलीलीटर नीम का तेल और थोड़ा-सा लिक्विड साबुन मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर लें। इसे आप पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से स्प्रे करें।

इन बातों का रखें ध्यान

पौधों पर नीम का तेल सुबह या शाम को ही स्प्रे करना चाहिए।

अगर तेज धूप है तो नीम का तेल स्प्रे करने से बचें, इससे पत्तियां जल सकती हैं।

पौधों में ज्यादा कीड़े लगे हैं तो हफ्ते में एक या दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

सामान्य तौर पर देखभाल के लिए पौधों में नीम के तेल का स्प्रे करीब 15 से 20 दिन में कर सकते हैं।

जरूरत से ज्यादा तेल का स्प्रे करने से बचें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।