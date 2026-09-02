Natural Hair Cleanser: आजकल ज्यादातर लोग बालों से जुड़ी समस्या से परेशान रहते हैं। इसके लिए हम कई तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं और हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। शैंपू, सीरम, कंडीशनर, हेयर ऑयल जैसे कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि कई लोग बाजार की बजाय नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अगर आप भी इनमें शामिल हैं, तो घर पर क्लींजर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह त्वचा संबंधी समस्या है या किसी प्रकार की एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

शैंपू की जगह बालों को नेचुरल चीजों से साफ करना चाहते हैं, तो यहां दिया गया तरीका मदद कर सकता है। दरअसल इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बालों को साफ करने के लिए नेचुरल क्लींजर बनाने का तरीका शेयर किया है। जिसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं।

सामग्री

आंवला- 1 कप

रीठा-1 कप

शिकाकाई- 1 कप

बनाने का तरीका

आजकल कई लोग बालों की देखभाल के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसके लिए घर पर क्लींजर बनाया जा सकता है, जिसे शैंपू की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सूखा रीठा, आंवला और शिकाकाई की आवश्यकता होगी। तीनों सामग्री को एक बाउल में लगभग 1 लीटर पानी के साथ डालकर रातभर भिगोने के लिए रख दें।

जब ये अच्छी तरह से भीग जाएं, तो अगले दिन इन सामग्रियों को पानी के साथ धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। इन्हें तब तक पकाएं जब तक पानी आधा न रह जाए। जब मिश्रण पक जाए तो गैस को बंद कर दें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें। अब इसे साफ सूती कपड़े की मदद से छान दें। यह क्लींजर करीब चार से पांच दिन तक चल जाएगा। एक बार में थोड़ी ही मात्रा में इसे बनाएं और फ्रिज में स्टोर करके रख दें।

बालों में लगाने के फायदे

आंवला, रीठा और शिकाकाई बालों को साफ करने के अलावा उन्हें पोषण और मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। शिकाकाई की मदद से बालों का नेचुरल ऑयल बनाए रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह डैंड्रफ कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। वहीं रीठा बालों से गंदगी और ऑयल को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा आंवला बालों को मजबूती दे सकता है।

बालों पर इस घरेलू क्लींजर का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी तरह की जलन या कोई समस्या होने पर इसे न लगाएं। अगर आपको त्वचा संबंधित समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”