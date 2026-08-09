Natural Burgundy Hair Colour: ज्यादातर लोग बालों को कलर कराने से बचते हैं क्योंकि इससे बाल डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि मन होने के बाद भी लोग बालों पर एक्सपेरिमेंट करने से बचते हैं। कुछ हेयर कलर में अमोनिया, पीपीडी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और रेसोरसिनाल जैसे कई केमिकलों का उपयोग होता है, ताकि बालों की बाहरी परत पर रंग गहराई तक चढ़ सके। इनसे बालों को रंग तो मिलता है लेकिन कुछ समय बाद बाल रूखे हो जाते हैं और हेयर फॉल जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आप घर पर नेचुरल तरीके से हेयर कलर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बालों पर किसी भी तरह का हेयर कलर लगाने से पहले पैच या स्ट्रैंड टेस्ट (Strand Test) जरूर करें।

अगर आप अपने बालों को नया लुक देना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से नेचुरल तरीके से हेयर कलर बना सकते हैं। बालों में नेचुरल बरगंडी हेयर कलर करने के लिए डॉ. मदीहा भयानी ने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उनके बताए गए तरीके से नेचुरल बरगंडी हेयर बनाया जा सकता है।

हेयर कलर बनाने के लिए सामग्री

मेहंदी पाउडर – 4 चम्मच

चुकंदर का पाउडर – 2 चम्मच

सूखे गुड़हल के फूल – 2 चम्मच

आंवला पाउडर – 1 चम्मच

कॉफी – 1 चम्मच

लौंग – 4-5

पानी- 1½ कप

बनाने का तरीका

इस हेयर कलर को बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें गुड़हल, लौंग और कॉफी डाल दें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी का रंग गहरा न हो जाए। अब इस पानी को छान लें और ठंडा हो जाने दें। अब एक बाउल में मेहंदी, चुकंदर का पाउडर और आंवला पाउडर डालें और इसमें तैयार किया हुआ पानी धीरे-धीरे मिक्स करें। इस तरह थोड़ा गाढ़ा और क्रीमी पेस्ट तैयार कर लें। अब इस तैयार हेयर कलर को कुछ घंटे के लिए रख दें। अगर आपको बालों को ज्यादा बरगंडी रंग चाहिए, तो सामग्री में गुड़हल और चुकंदर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। वहीं ब्राउन कलर के लिए आंवला पाउडर ज्यादा डालें और चुकंदर की मात्रा थोड़ी कम कर दें।

लगाने का तरीका

हेयर कलर लगाने से पहले हाथों में ग्लव्स पहन लें। अब घर पर तैयार किए इस हेयर कलर को जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक अच्छी तरह लगाएं। जब हेयर कलर सूख जाए तो बालों को अच्छी तरह पानी से धो लें। डॉ. मदीहा भयानी के अनुसार हेयर कलर लगाने के तुरंत बाद शैंपू करने से बचें। इस हेयर कलर को दोबारा 1 या 2 दिन बाद लगा सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

बालों पर हेयर कलर इस्तेमाल करने से पहले हमेशा एक छोटे हिस्से पर स्ट्रैंड टेस्ट जरूर करें। अगर आपके बाल नेचुरली काले हैं, तो बरगंडी रंग उनमें बहुत ज्यादा अलग नजर नहीं आएगा। हालांकि धूप या रोशनी में बालों पर हल्का रेड वाइन शेड या चमक दिखाई दे सकती है। इस्तेमाल के दौरान जलन, खुजली या किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, तो तुरंत इसे धो लें। अगर आपको बालों से जुड़ी कोई समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इस हेयर कलर का इस्तेमाल करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”