Moong Dal Laddu Recipe: कोई भी खास मौका हो या मीठा खाने का मन बाजार की मिठाई की बजाय ज्यादातर लोग घर का बना मीठा खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि घरों में दादी, नानी और मम्मी कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाकर रखती हैं। चाहे वह हलवा हो, बर्फी हो या लड्डू। बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी मीठा खाना पसंद होता है। ऐसे में आप घर पर हर बार की तरह हलवा या बर्फी बनाने की जगह कुछ नया ट्राई कर सकती हैं। आपने मूंगदाल का हलवा तो कई बार खाया लेकिन आज हम आपको मूंगदाल के लड्डू बनाने का तरीका शेयर कर रहे हैं।

मूंगदाल के लड्डू को आप त्योहार, खास मौके या मीठा खाने की इच्छा को शांत करने के लिए आसानी से बना सकते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको मूंगदाल भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम सामग्री और कम समय में इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस खास रेसिपी को यूट्यूब चैनल पर निशा मधुलिका ने शेयर किया है। आइए जानते हैं मूंगदाल लड्डू की रेसिपी।

सामग्री

धुली हुई मूंगदाल- 1 कप

इलायची- 10-12

काजू- 15-20

खरबूजे के बीज- 2 चम्मच

घी- 1/4 कप

मलाई- 1 कप

बूरा (पिसी हुई चीनी)- 200 ग्राम

बनाने का तरीका

मूंगदाल के लड्डू बनाने के लिए धुली हुई मूंग की दाल (बिना पॉलिश की पीली वाली दाल) का इस्तेमाल करें। लड्डू बनाने के लिए दाल को भिगोकर रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मूंगदाल को सबसे पहले पानी से अच्छी तरह धो लें। ताकि धूल-मिट्टी या पॉलिश निकल जाए। अब इस दाल को कपड़े पर डालकर अच्छी तरह से पोछ लें। दाल को आप हवा में करीब 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं। अब इस दाल को भूनने के लिए कड़ाही को गर्म करें। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लें। जब तक यह हल्की गुलाबी और क्रिस्पी न हो जाए। ध्यान रखें कि दाल को तेज आंच पर न भूनें। दाल को करीब 6 से 7 मिनट तक चलाते हुए भून लें। दाल खाने में क्रिस्पी लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये भुन चुकी है। अब गैस को बंद कर दें।

जब दाल ठंडी हो जाए, तो इसे मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। अगर आपको लग रहा है कि दाल मोटी है, तो इसे छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कड़ाही में खरबूजे के बीज के ड्राई रोस्ट कर लें। अब कड़ाही में घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मूंगदाल का पाउडर डाल दें। इस दौरान आंच को धीमा रखें और चम्मच से धीरे-धीरे चलाएं। अब इसमें ताजी मलाई डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मलाई से लड्डू सॉफ्ट और स्वादिष्ट बन सकते हैं। जब दाल भुन जाए तो इसमें कुटे हुए काजू डाल दें। काजू को पीसकर भी डाल सकते हैं। अब गैस बंद कर दें और इसे चम्मच से चलाते रहें। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें और हल्का ठंडा कर लें। जब यह मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसमें बूरा और कद्दू के बीज डालकर मिक्स कर लें। अब हाथ साफ करके इस मिश्रण से लड्डू तैयार करें।