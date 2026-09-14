Ganesh Chaturthi Bhog Recipe: गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों के घरों में बप्पा विराजते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदाई दी जाती है। इस दौरान बप्पा की सुबह-शाम खास पूजा की जाती है और उन्हें तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं। माना जाता है कि गणपति बप्पा को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके प्रसाद में अलग-अलग तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। अगर आप बप्पा को हर दिन कुछ अलग और स्पेशल चीजों का भोग लगाना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी आपके काम आ सकती है। गणपति बप्पा को खुश करने के लिए आप मूंग दाल की बर्फी बना सकते हैं।

बिना मावा के मूंग दाल की बर्फी आसानी से तैयार की जा सकती है। अगर आप घर पर बप्पा के लिए प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो मूंग दाल बर्फी की यह रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है।

जरूरी सामग्री

मूंग दाल – 1 कप (200 ग्राम)

मलाई – 1 कप

केसर के धागे – 15-20, (1 चम्मच दूध में भिगोई हुई)

पिसी चीनी – 1 कप (170 ग्राम)

छोटी इलायची – 6

बादाम – कटे हुए

पिस्ता – कटे हुए

बनाने की विधि

गणपति बप्पा का प्रसाद बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो यह रेसिपी ट्राई की जा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को गीले कपड़े से अच्छी तरह पोछ लें, जिससे सारी गंदगी निकल जाए। अब इस दाल को भूनने के लिए पैन को गर्म करें और इसमें दाल डाल दें। धीमी आंच पर इसे चलाते हुए अच्छी तरह रोस्ट कर लें। जब इसमें से खुशबू आने लगे और दाल हल्की भूरी हो जाए, तो समझ जाएं कि ये भुन गई है। अब दाल को एक प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब दाल ठंडी हो जाए, तो इसे मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। अगर कुछ मोटे दाने रह गए हैं, तो इसे दोबारा पीस लें और फिर छलनी से छान लें।

अब पैन को गरम करें और इसमें एक कप ताजी मलाई डाल दें। इसे आप घर पर दूध से निकाल सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। इसे गर्म होने दें और इसमें दूध में भिगोई हुई केसर भी मिला दें। जब यह गरम हो जाए, तो इसमें मूंग दाल का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में ही इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर पकने दें। इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर पकने दें ताकि यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए। अब गैस बंद कर दें और 2 से 3 मिनट तक चम्मच से इसे चलाएं।

एक प्लेट में घी लगा लें और उसके ऊपर तैयार बर्फी के मिश्रण को फैला लें। इसे सजाने के लिए ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। इसे ठंडा होने दें और करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब इसे टुकड़ों में काटकर बर्फी का शेप दें।