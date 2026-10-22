Milk Cake Recipe: आजकल बाजार में मिलने वाली मिठाइयों की बजाय ज्यादातर लोग घर पर ही मिठाई बनाना पसंद करते हैं। त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में घर पर मिठाइयां जरूर बनाई जाती हैं। खासतौर पर दीपावली आने से कुछ दिन पहले ही घर पर तरह-तरह की मिठाइयां और स्नैक्स बनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार बच्चों और बड़ों के लिए कुछ खास और आसान रेसिपी तलाश रही हैं, तो मिल्क केक ट्राई कर सकती हैं। मिल्क केक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दिवाली पर मेहमानों को सर्व करने के लिए भी यह मिठाई बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

घर पर स्वादिष्ट और दानेदार मिल्क केक बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी से आइडिया ले सकते हैं। इस रेसिपी को यूट्यूब पर भारतजकिचन नाम के चैनल पर शेयर किया गया है। आइए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी के बारे में।

जरूरी सामग्री

मिल्क पाउडर- 200 ग्राम

फुल क्रीम दूध- 500 ग्राम

चीनी- 1/2 कप

नींबू का रस- 1 चम्मच

देसी घी- 2 चम्मच

बादाम

पिस्ता

बनाने का तरीका

मिल्क केक बनाने से पहले कुछ चीजों की तैयारी पहले से कर लें। इससे मिठाई बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले दो कप मिल्क पाउडर लें और इसमें 250 ग्राम दूध डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। ध्यान रखें कि इसमें धीरे-धीरे करके कच्चा दूध मिलाएं ताकि कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाए। साथ ही टिन के बर्तन में घी लगाकर नीचे बटर पेपर लगा दें। इससे मिल्क केक बर्तन पर नहीं चिपकेगा और आसानी से निकल जाएगा। साथ ही नीचे सजावट के लिए बादाम और पिस्ता डाल सकते हैं।

अब एक नॉन स्टिक कड़ाही लें और इसमें चीनी डालें। गैस को मीडियम फ्लैम पर रखें और चीनी को पैन पर समान रूप से फैला लें। बिना चम्मच की मदद से चलाए चीनी को पिघलने दें। जब चीनी पिघलने लगे तो इसे चम्मच से चलाएं। जब चीनी का कलर अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, तो इसमें दूध डालना है। दूध को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डालना है और चम्मच से मिश्रण को चलाते रहना है। गरम चीनी में थोड़ा-थोड़ा ठंडा दूध डालने से मिल्क केक स्वादिष्ट बन सकता है। अब इसे दानेदार बनाने के लिए नींबू का रस मिलाना है। ध्यान रखें कि नींबू का रस थोड़ा-थोड़ा करके डालें। दूध अपने आप फटने लगेगा और दानेदार दिखने लगेगा।

अब इसमें दो चम्मच घी डालें जिससे मिल्क केक में हल्की सॉफ्टनेस आएगी। अब गैस को तेज करके इसे पकाएं और साथ में तैयार किया गया कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। इसे अच्छी तरह चम्मच से मिलाएं ताकि यह चिपके न। धीरे-धीरे यह गाढ़ा होने लगेगा। इसे तब तक पकाएं जब तक इसकी नमी खत्म नहीं हो जाती और यह आटे की तरह जुड़ा हुआ नजर आने लगे। अब इसे टिन के बर्तन में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह सेट हो जाए तो इसे टुकड़ों में कट कर लें। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं।