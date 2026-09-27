Food Recipe: आलू, दाल, पनीर, पालक, गोभी, भिंडी, लौकी, तोरई और मेथी की सब्जी रोजाना घरों में बनाई जाती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि खाने में इन सब्जियों से हटकर कुछ खास और स्पेशल बनाया जाए। हालांकि कई बार समझ नहीं आता कि क्या बनाए जाए, जो बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी पसंद आ जाए। अगर आप भी इस तरह की कंफ्यूजन में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेथी और पनीर को मिलाकर स्वादिष्ट और मसालेदार सब्जी बनाई जा सकती है। जिसे बनाना बहुत ही आसान है।

पनीर की सब्जी अपने आप में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होती है और अगर इसे हरी मेथी के साथ बनाया जाए, तो इसका जायका मजेदार हो जाता है। हरी मेथी का अपना स्वाद होता है और अगर इसे मलाई के साथ मिलाया जाए, तो इसका कड़वापन भी खत्म हो जाता है।

सामग्री

पनीर- 250 ग्राम

हरी मेथी- 150 ग्राम

टमाटर- दो

प्याज- एक

काजू- सात-आठ

अदरक- आधा इंच

लहसुन- तीन-चार कलियां

हरी मिर्च- दो

लाल मिर्च पाउडर- एक चम्मच

धनिया पाउडर- आधा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

इस तरह बनाएं मेथी पनीर मसाला

सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और हरी मेथी के पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा डालकर चटकने तक भूनें। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा रंग आने तक भूनें। फिर कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए काजू इसमें डालें। इन्हें लगातार चम्मच से चलाते हुए कुछ सेकंड तक भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर उन्हें धीमी आंच पर नरम होने तक पकाएं। जब यह सारा मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। अब कड़ाही में फिर से तेल गरम करें और कटी हुई मेथी की पत्तियां डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक ये नरम न हो जाएं। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें। अब इसमें पहले से तैयार टमाटर के मिश्रण का पेस्ट मिला दें। फिर इसमें जरूरत के मुताबिक पानी और नमक डालें। इसे धीमी आंच पर तीन-चार मिनट तक उबालें। अब इसमें मलाई डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। फिर पनीर के टुकड़े और गरम मसाला पाउडर डालें। इसे चार-पांच मिनट तक पकाएं और थोड़ा ठंडा होने पर चपाती, नान या परांठे के साथ परोसें।