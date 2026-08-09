Matar Kofta Recipe: आलू-मटर की सब्जी कई लोगों को पसंद होती है, लेकिन अगर इसे बार-बार बनाया जाए, तो कई लोग इससे बोर हो सकते हैं। ऐसे में मटर से कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए मटर कोफ्ता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आप डिनर में कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मटर, बेसन और कुछ मसालों के साथ इस स्वादिष्ट डिश को तैयार किया जा सकता है।

हरे मटर की सब्जी स्वादिष्ट होती है लेकिन इसके कोफ्ते बनाए जाएं तो स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। इन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। मटर में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं इसलिए सेहत के लिए भी ये फायदेमंद हैं।

सामग्री

हरे मटर- 250 ग्राम

बेसन- आधा कप

अदरक- एक इंच

हरी मिर्च- चार-पांच

लहसुन- छह-सात कलियां

भूना जीरा पाउडर- आधा चम्मच

प्याज- दो

टमाटर- दो

धनिया पाउडर- आधा चम्मच

काली मिर्च पाउडर- आधा चम्मच

गर्म मसाला पाउडर- एक चम्मच

नमक- स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले हरे मटर को अच्छी तरह धो लें और उसमें से पानी निकाल दें। अब मिक्सर जार में मटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर उसे दरदरा पीस लें। इसे एक थाली में निकालकर उसमें थोड़ा सा बेसन, मसाले, भुना जीरा पाउडर और नमक डालें। इसे हाथ से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि बेसन और मसाले मटर के साथ घुलमिल जाए। अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और मटर के मिश्रण के छोटे-छोटे कोफ्ते बनाकर उन्हें सुनहरा रंग आने तक तलें। सारे कोफ्ते इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को मोटे टुकड़े में काट कर मिक्सर जार में डालें और उसका पेस्ट बना लें।

अब उसी कड़ाही में दो-तीन चम्मच तेल गरम करें और उसमें कटा हुआ प्याज तथा तेज पत्ता भूनें। फिर लहसुन-टमाटर का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर मिलाएं। इन्हें चम्मच से चलाते हुए भूनें और फिर थोड़ा सा पानी डालकर तीन-चार मिनट तक पकाएं। जब तरी गाढ़ी हो जाए, तो उसमें नमक मिलाकर मटर के कोफ्ते डाल दें। इसे ढक्कन रखकर दो-तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इस दौरान बीच-बीच में कोफ्तों को पलटते रहें। अंत में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गरमागरम चपाती या चावल के साथ परोसें।