त्वचा से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने और चमकदार फेस के लिए लोग अक्सर बाजार से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन आपके घर में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से अपनी त्वचा की बेहतर और प्राकृतिक तरीके से देखभाल कर सकते हैं। पुराने समय में जब ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, तब भी लोग अपनी त्वचा की देखभाल के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। इनमें से अधिकतर चीजें आपकी किचन में ही मिल जाएंगी और इनमें से एक मसूर दाल भी है, जिसकी मदद से आप उबटन तैयार कर सकते हैं।

मसूर दाल को पीसकर इसमें दूध और दही जैसी चीजों को मिलाकर उबटन तैयार किया जाता है। यह त्वचा को साफ करने से लेकर मुलायम तक बनाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं घर पर मसूर दाल उबटन कैसे बनाएं और किस तरह लगाएं।

मसूर दाल का उबटन बनाने के लिए जरूरी सामग्री

2 चम्मच मसूर दाल

1 चम्मच दही

1 चम्मच शहद

जरूरत अनुसार गुलाबजल

उबटन बनाने का तरीका

सबसे पहले मसूर दाल को अच्छी तरह धोकर कुछ घंटों के लिए भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर दाल को बारीक पीस लें। अब इसमें दही और शहद मिलाएं। जरूरत के अनुसार थोड़ा गुलाबजल डालकर गाढ़ा और मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। उबटन न बहुत गाढ़ा होना चाहिए और न ही खुरदुरा।

चेहरे पर कैसे लगाएं

सबसे पहले अपने चेहरे को क्लींजर से अच्छी तरह साफ कर लें। अब तैयार उबटन की पतली परत चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे करीब 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। जब ये हल्का सूख जाए तो पानी से धीरे-धीरे मसाज करते हुए धो लें। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें।

मसूर दाल उबटन के फायदे

मसूर दाल उबटन त्वचा की सतह पर मौजूद गंदगी को साफ करने और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही डेड स्किन से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा यह उबटन त्वचा को फ्रेश रखने में भी मदद कर सकता है। इसे आप हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी पर आधारित है। इस्तेमाल करने से पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा में लगाकर पैच टेस्ट जरूरत कर लें। जलन, खुजली या लालिमा होने पर इसे चेहरे पर न लगाएं। वहीं, अपनी त्वचा से जुड़ी किसी भी नए बदलाव या घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।

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