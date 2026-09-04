Laddu Gopal ki Dress Kaise Banaen: लड्डू गोपाल के बहुत ही खूबसूरत और छोटे-छोटे आकर्षक कपड़े मिलते हैं, जो मौसम और त्योहार के अनुसार अलग-अलग डिजाइन के होते हैं। आजकल ज्यादातर लोग लड्डू गोपाल के लिए कपड़े बाजार से लेकर आते हैं। हालांकि अगर आप लड्डू गोपाल को अपने हाथों से सजाना चाहती हैं, तो इस बार उनके लिए घर पर ही सुंदर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। जिसे आप अपनी पसंद के रंग और डिजाइन के अनुसार बना सकती हैं।

जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल को नई और सुंदर ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो कुछ आसान स्टेप्स की मदद से इसे घर पर ही बनाया जा सकता है। जिसे बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाने का तरीका क्या है।

सामग्री

मुलायम कपड़ा – सैटिन/ कॉटन

लेस/ गोटा

पतला धागा या रिबन

मोरपंख, सजावटी फूल

कैंची

गोंद

सबसे पहले कपड़े का नाप लें

लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे और साफ-सुथरे कपड़े का चुनाव करना जरूरी है। इसके लिए आप कॉटन या कोई मुलायम कपड़ा ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। अब लड्डू गोपाल की ऊंचाई के अनुसार कपड़े से नाप लें। कपड़े को चौड़ाई में थोड़ा लंबा रखें जिससे ड्रेस की प्लीट्स अच्छी तरह से बन सके। जिससे ड्रेस ज्यादा लंबी या ज्यादा छोटी न बने।

कपड़े की कटाई

नाप लेने के बाद कपड़े को कैंची की मदद से आयताकार काट लें। अब कपड़े की चारों तरफ से सिलाई करें। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, तो इसे आप हाथ से सिलकर भी तैयार कर सकते हैं। सिलाई करने के बाद किनारों पर गोटा या लेस लगाएं। इसे भी अच्छी तरह से सिल लें।

इस तरह बनाएं प्लीट्स

जब कपड़े पर चारों तरफ से लेस या गोटा पट्टी लग जाए तो अब आगे प्लीट्स बनाने की तैयारी करें। कपड़े को सामने की तरफ से छोटे-छोटे फोल्ड करें। जिस तरह हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं, उसी तरह आपको कपड़े की प्लीट्स तैयार करनी है।

अब ऊपर वाले हिस्से को हल्का सा मोड़ लें और उसकी सिलाई करें। इसके अंदर रिबन या पतला सा धागा डालें। इससे लड्डू गोपाल के ड्रेस की कमर तैयार हो जाएगी। इससे ड्रेस कमर पर आसानी से बंधा रहेगा और इधर-उधर नहीं खिसकेगा।

ऐसे करें सजावट

अब किनारों पर सजावटी रंग-बिरंगी छोटी-सी लेस लगाएं। बहुत भारी सजावट न करें इससे ड्रेस को पहनाने में दिक्कत हो सकती है। आप चाहें तो ड्रेस के बीच में छोटे-छोटे मिरर चिपका सकते हैं, जिससे ड्रेस का लुक थोड़ा खास लग सकता है। अब लड्डू गोपाल को यह ड्रेस बनाएं और रिबन को बांधें। आगे की प्लीट्स को सुंदर आकार दें। इस तरह लड्डू गोपाल की ड्रेस (पोशाक) तैयार हो जाएगी। इसके साथ उनके गले में माला, हाथ में कंगन, पैरों में पायल, झुमके, बांसुरी और मुकुट से भगवान को तैयार करें।