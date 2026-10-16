नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर घरों में साबूदाने, आलू, कुट्टू, सूखे मेवे, समा के चावल और फलों का उपयोग करके अलग-अलग डिश बनाई जाती हैं। साबूदाने की खिचड़ी, मखाने की खीर, आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूरी तो व्रत के दौरान आपने कई बार खाई होगी। हालांकि हर बार एक ही तरह की चीजों को खाकर व्रत में हम बोर हो सकते हैं। ऐसे में आप कुछ अलग और स्वादिष्ट चीजों को ट्राई कर सकती हैं। इस दौरान रोटी, पूरी, पराठा और हलवे के अलावा आप डोसा भी बना सकती हैं। जिसे बनाना बहुत आसान है। सुबह नाश्ते या शाम को डिनर में व्रत के दौरान इसे बनाया जा सकता है।

अगर आप व्रत में कुछ अलग और स्वादिष्ट खाना चाहती हैं, तो इस बार कुट्टू का डोसा बना सकती हैं। इसकी रेसिपी यहां शेयर की गई है, जिसकी मदद से कम समय में आसानी से डोसा तैयार किया जा सकता है।

डोसा बनाने के लिए सामग्री

कुट्टू का आटा- 1 कप

समा के चावल- 1/4 कप

सिंघाड़े का आटा- 2 चम्मच

सेंधा नमक- स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर- 1/4 चम्मच

जीरा- 1/2 चम्मच

हरी मिर्च- 1 (बारीक कटी)

हरा धनिया- 2 चम्मच (बारीक कटे)

पानी- जरूरत के मुताबिक

घी- जरूरत के अनुसार

डोसा बनाने का तरीका

कुट्टू के आटे को डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैटर तैयार करना होगा। इसके लिए एक बाउल में कुट्टू का आटा, समा के चावल का आटा और सिंघाड़े का आटा लें। आप चाहें तो इसे सिर्फ कुट्टू के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। अब बैटर बनाने के लिए सभी सामग्री को धीरे-धीरे पानी डालते हुए मिक्स कर लें। पानी डालते समय बैटर को चम्मच से चलाते रहें। इससे बैटर स्मूथ और अच्छा बन सकता है। बैटर को ज्यादा गाढ़ा न रखें। अब इसे करीब 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें।

अब नॉन स्टिक तवे को गैस पर रखकर गरम करें। इसके ऊपर चम्मच से बैटर को डालें और इसे फैलाएं। इस दौरान आंच को धीमा रखें। इसके ऊपर आप हल्का सा घी डाल सकते हैं। जब नीचे से पक जाए, तो डोसे को दूसरी तरफ भी पलटकर सेंक लें। जब डोसा दोनों तरफ पक जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी के डोसे को तैयार कर लें।

चटनी बनाने का तरीका

कुट्टू के आटे से बने इस डोसे को नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। इसके लिए मिक्सर में कच्चा नारियल, मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह पीस लें। ध्यान रखें कि चटनी के लिए मूंगफली को पहले रोस्ट कर लें। जिससे चटनी का स्वाद काफी अच्छा हो सकता है।

जरूरी टिप्स

डोसे का स्मूथ बैटर बनाने के लिए गरम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार किए गए बैटर को जरूरत से ज्यादा नहीं फेंटना चाहिए। इसके अलावा डोसे को मध्यम आंच पर धीरे-धीरे पकने दें, जिससे वह क्रिस्पी (कुरकुरा) हो सके। इन बातों का ध्यान रखते हुए व्रत के लिए स्वादिष्ट और क्रिस्पी डोसा तैयार किया जा सकता है।