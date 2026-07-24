आजकल बहुत सारे लोग बालों के झड़ने, स्कैल्प रूखी रहने या फिर बार-बार डैंड्रफ होने से परेशान रहते हैं। इससे राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह बात सामने निकलकर आई है कि कलौंजी के तेल में मौजूद थायमोकिनोन (Thymoquinone) स्कैल्प की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। इससे बालों की ग्रोथ में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इसे बाल झड़ने का पक्का या चमत्कारी इलाज नहीं माना जा सकता और इस विषय पर अभी बड़े स्तर के क्लिनिकल शोध की जरूरत है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में कलौंजी के तेल (Black Seed Oil)का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। आजकल हेयर केयर में भी इसका नाम काफी चर्चा में है। हालांकि, यह कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व स्कैल्प की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि घर पर कलौंजी का तेल कैसे बनाया जाता है।

क्या होता है ब्लैक सीड ऑयल?

ब्लैक सीड ऑयल निजेला सैटिवा नाम के पौधे के बीजों से निकाला जाता है। भारत में इसे आमतौर पर कलौंजी के नाम से जाना जाता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों और स्कैल्प के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, जैसे—

थायमोकिनोन

ओमेगा-6 फैटी एसिड

ओमेगा-9 फैटी एसिड

विटामिन E

अमीनो एसिड

प्लांट स्टेरॉल्स

घर पर कलौंजी का हेयर ऑयल कैसे बनाएं?

इन चीजों की जरूरत पड़ेगी

आधा कप कलौंजी

1 कप कोल्ड-प्रेस्ड नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल

कांच की बोतल

महीन सूती कपड़ा या छलनी

नोट करें बनाने का तरीका

सबसे पहले कलौंजी को धीमी आंच पर 1-2 मिनट तक हल्का भून लें। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके बीज जलने नहीं चाहिए। फिर भुनी हुई कलौंजी को हल्का दरदरा कूट लें। इसके बाद एक पैन में नारियल या ऑलिव ऑयल को बहुत धीमी आंच पर गर्म करें। फिर अब इसमें कूटी हुई कलौंजी डाल दें और करीब 30 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। इसके बाद आंच बंद करके तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें। फिर इसे छानकर कांच की साफ और सूखी बोतल में भर लें। इसे ठंडी और अंधेरी जगह रखें। सही तरीके से स्टोर करने पर यह लगभग 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कलौंजी के तेल को बाल झड़ने या किसी स्कैल्प संबंधी समस्या का प्रमाणित या चमत्कारी इलाज नहीं माना जा सकता। इसके परिणाम हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।