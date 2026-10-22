Jute Rope DIY Decor: घर को सजाने के लिए हर एक छोटी चीज बहुत मायने रखती है। कई लोग बाजार से सजावटी चीजों को खरीदते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को क्राफ्ट का शौक होता है और वे घर पर रखी पुरानी चीजों से ही कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। अगर आप भी अपने घर को एस्थेटिक और एलिगेंट टच देना चाहते हैं, तो इसके लिए हर बार महंगे डेकोरेटिव आइटम की जरूरत नहीं है। बल्कि घर पर ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जूट की रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे खूबसूरत और आकर्षक ट्रे बनाई जा सकती है। इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।

जूट की रस्सी का इस्तेमाल खासतौर पर सजावट, बागवानी, पैकिंग और हस्तशिल्प के लिए किया जाता है। इसकी मदद से आप कई तरह की सजावटी चीजें तैयार कर सकते हैं, जो घर को आकर्षक और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। इससे आप डाइनिंग टेबल से लेकर ड्रेसिंग टेबल को खूबसूरत दिखाने के लिए सजावटी ट्रे बना सकते हैं। जिसके ऊपर कई चीजों को रख सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है।

ट्रे बनाने के लिए सामग्री

जूट की रस्सी

कार्डबोर्ड

ग्लू

कैंची

ट्रे बनाने का पहला तरीका

सजावटी ट्रे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रे का आकार सोचना होगा। कार्डबोर्ड को उस आकार के अनुसार काटें जितनी बड़ी आप ट्रे बनाना चाहते हैं। आप गोल, चौकोर या आयताकार शेप में कार्डबोर्ड को कैंची की मदद से काट लें। अब कार्डबोर्ड के ऊपर अपनी पसंद के रंग का पेपर चिपकाएं ताकि कार्डबोर्ड नजर न आए। अगर आपने कार्डबोर्ड को गोल आकार में काटा है, तो जूट की रस्सी को बीच में रखें और इसके छोर को ग्लू से चिपकाएं। अब धीरे-धीरे गोल-गोल घुमाते हुए रस्सी को ग्लू की मदद से चिपकाते जाएं। इस तरह पूरे कार्डबोर्ड को रस्सी से कवर कर दें। इसके अलावा आप कार्डबोर्ड को दूसरा आकार देकर भी इसी तरह सजावट कर सकते हैं। अंत में रस्सी को किनारे की तरफ से अच्छी तरह चिपकाएं ताकि यह आसानी से निकले न।

ट्रे बनाने का दूसरा तरीका

सजावटी ट्रे बनाने का दूसरा तरीका काफी आसान है। इसके लिए आपको पुरानी ट्रे लेनी है। इसे जूट की रस्सी से पूरी तरह कवर कर दें। रस्सी को ट्रे के ऊपर और बाहरी हिस्से पर ग्लू की मदद से चिपका दें। इसके हैंडल पर भी रस्सी को काटकर चिपका दें। अगर आफ इसे सजाना चाहते हैं, तो कांच की चूड़ियों पर जूट की रस्सी को लपेटकर तैयार करें। अब इन्हें ट्रे के किनारों पर लाइन से चिपकाते जाएं। इसके अलावा किनारों पर लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह सजावटी ट्रे बनाई जा सकती है।

इस्तेमाल करने के तरीके

जूट की रस्सी से तैयार की गई इस सजावटी ट्रे से घर को नेचुरल, रस्टिक और एलिगेंट लुक मिल सकता है। इसे डाइनिंग टेबल के ऊपर इंडोर प्लांट रखने, मोमबत्तियां या फूलदान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किचन और डाइनिंग टेबल के ऊपर नैपकिन, अचार का जार, नमक या अन्य चीजों को व्यवस्थित रखने के काम आ सकती है। टेबल के ऊपर इसे रखकर चाबियां, वॉलेट या घड़ियां रख सकते हैं। यह घर को सुदंर और आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है।