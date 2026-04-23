खाना बनाते समय कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि चीजें कड़ाही या पैन में चिपक जाती हैं। लोहे की कड़ाही हो या फिर लोहे का तवा, यहां तक की एल्युमिनियम के बर्तनों को भी आप नॉन स्टिक बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। ऐसा करने से आपको नए नॉन स्टिक बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं डोसा हो या फ्राईड राइस कुछ भी बनाएंगे तो वह पकाते समय चिपकेगा भी नहीं। शेप कुणाल कपूर ने यह ट्रिक अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर शेयर की है। अगर आप भी घर के सादा बर्तनों को नॉन स्टिक बनाना चाहते हैं तो यहां बताई ट्रिक ट्राई कर सकते हैं।

तेल

वीडियो में शेफ ने बताया कि कड़ाही को नॉन स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले उसे गैस पर गर्म करें। जब यह गर्म हो जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालें। फिर आपको कॉटन के कपड़े की मदद से इस तेल को गर्म कड़ाही पर फैलाना है। ऐसा करने से यह कड़ाही नॉन स्टिक कड़ाही की तरह काम करना शुरू कर देगी। यानी इसपर खाना चिपकेगा नहीं। शेफ के मुताबिक इस ट्रिक को आप स्टील या एलुमिनियम के बर्तनों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्याज

इसके अलावा आप कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं सादा बर्तनों को नॉन स्टिक बनाने के लिए। इसके लिए पहले बर्तन को गैस पर रखकर तेज गर्म कर लें। फिर आपको प्याज को बीच से काटना है। सावधानी पूर्वक कटे हुए प्याज के हिस्से को गर्म स्टील के बर्तन पर अच्छी तरह रगड़ लें। इसके लिए आप उसमें चम्मच भी फंसा सकते हैं। ऐसा करने पर भी उस बर्तन पर खाना नहीं चिपकता है। आप इस तरीके को लोहे के तवे के साथ भी आजमा सकते हैं।

नमक

एलुमिनियम के बर्तनों को नॉन स्टीक बनाने के लिए भी उसे भी पहले अच्छी तरह गर्म कर लें। अब इसमें थोड़ा नमक डालकर बर्तन पर तब तक रगड़ें। यह आपको तब तक करना हैजब तक नमक का रंग हल्का लाल न दिखने लगे। इसके बाद बर्तन से नमक निकाल लें। ये ट्रिक भी बर्तन पर खाने को चिपकने से बचा सकती है।

यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/reels/C9cJQqHvAS8