Amla Achar Recipe: दाल-चावल, रोटी और सब्जी के साथ अचार किसी भी साधारण खाने का स्वाद दोगुना कर सकता है। जब भी हमें सब्जी पसंद नहीं आती है, तो हम चटनी या अचार से रोटी खाना पसंद करते हैं। सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में मूली, गाजर और आंवले के अचार काफी पसंद किए जाते हैं। खासतौर पर आंवले का अचार इस मौसम में खूब खाया जाता है। जिसे कई लोग बाजार से खरीदते हैं। हालांकि कई लोग इसे इस वजह से भी बनाने से बचते हैं क्योंकि आंवले के अचार को बनाने के बाद धूप में घंटों सुखाना पड़ता है।

अगर आप भी इस वजह से आंवले का अचार बनाने से बचते हैं, तो रुकिए। आंवले के अचार को बनाने के लिए इसे धूप में सुखाना जरूरी नहीं है। दरअसल आप इसे मिनटों में भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप पहली बार अचार बना रही हैं, तो यह रेसिपी फॉलो कर सकती हैं।

सामग्री

आंवला- 1 किलो

हरी मिर्च- 20-25

अदरक- 2 इंच

हल्दी- 5-6 इंच

सौंफ- 2 चम्मच

जीरा- 1 चम्मच

काली मिर्च- 15-20

सरसों के बीज- 1 चम्मच

सरसों का तेल- 150 मिली

कलौंजी- आधा चम्मच

हींग- 2 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 2 चम्मच

नमक- स्वादानुसार

काला नमक

बनाने की विधि

अच्छी गुणवत्ता वाले आंवला खरीदें, जो बड़े होने चाहिए और उनमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। फ्रेश आंवले से अचार ज्यादा अच्छा बनेगा। सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह पानी से साफ कर लें। अब इन्हें स्टीम कर लें या फिर उबाल लें। जब आंवले अच्छी तरह पक जाएं, तो इन्हें निकालकर ठंडा कर लें। जब ये ठंडे हो जाएं, तो इनके बीज निकाल लें। अब आंवलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें हवा में कुछ देर रख दें।

अब लहसुन, अदरक और हल्दी की गांठ (कच्ची हल्दी) को दरदरा करके पीस लें। अब अचार का मसाला तैयार करने के लिए सौंफ, जीरा, काली मिर्च, सरसों के दाने और मेथीदाने को धीमी आंच पर भून लें। ध्यान रखें कि मसालों को जलाना नहीं है। मसालों से हल्की खुशबू आने लगे, तो समझ लीजिए कि ये भुन चुके हैं। अब इन्हें मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें।

कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें और फिर हल्का ठंडा कर लें। अब इसमें कलौंजी, हींग और भुने हुए मसालों को डालें। अब हल्दी-अदरक का पेस्ट डाल दें। इसे चम्मच से अच्छी तरह चलाएं। इन मसालों को ज्यादा पकाना नहीं है। मसालों में हल्का रंग आने लगे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। सभी मसालों को कुछ देर पकने दें। अब ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च डालें। हल्का पकाने के बाद इसमें उबले हुए आंवलों को डाल दें। इसमें नमक और काला नमक डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह पकाएं। अब लगभग 2 मिनट तक पकाएं। अचार तैयार हो गया है।

लंबे समय तक स्टोर करने की टिप्स

आंवले के इस अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें सिरका (विनेगर) डालकर मिक्स करें। जब ये ठंडा हो जाए, तो इसे जार में डालकर स्टोर करें। इसे कांच के साफ और सूखे जार में रखें। यह लगभग 6 महीने या एक साल तक चल सकता है। हमेशा चम्मच से अचार को निकालें, जिससे यह जल्दी खराब नहीं होगा।