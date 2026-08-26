Herbal Hair Oil Recipe: बालों से जुड़ी समस्या आज के समय में काफी आम हैं। बालों का झड़ना, कमजोर होना, टूटना और दोमुंहे बालों से कई लोग परेशान रहते हैं। जिसकी वजह धूल-मिट्टी, प्रदूषण, खानपान और बदलती लाइफस्टाइल हो सकती है। ऐसे में कई लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बालों पर ज्यादा केमिकल युक्त चीजों का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। यही वजह है कि बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए घरेलू तरीकों की मदद ली जा सकती है। अगर आप बालों में प्राकृतिक तेल लगाना चाहते हैं जिसमें कोई मिलावट न हो, तो यहां दिया गया तरीका काम आ सकता है। अगर आपको बालों से जुड़ी समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए घर पर बना तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप कुछ नेचुरल चीजों की मदद से आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका इंस्टाग्राम पर डॉ. मधीहा भयानी ने शेयर किया है। उनके बताए गए तरीके से तेल बनाया जा सकता है। हालांकि इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

तेल बनाने के लिए सामग्री

नारियल या सरसों का तेल – 1 कप

सूखा आंवला- 1 चम्मच

करी पत्ते – 1 चम्मच

सूखी रोजमेरी – 1 चम्मच

मेथी के बीज – 1 चम्मच

कलौंजी – 1 चम्मच

भृंगराज – 1 चम्मच

सूखी गुड़हल की पत्तियां – 4-5

बनाने का तरीका

सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक पैन में तेल को धीमी आंच पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए गर्म करें। ध्यान रखें कि हर्ब्स जले नहीं। अब गैस बंद कर दें और तेल को ढककर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसे छानकर सूखी और साफ कांच की बोतल में स्टोर करके रखें।

तेल लगाने का तरीका

घर पर तैयार किया गया यह तेल हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लें। अब स्कैल्प और बालों पर हल्के हाथों से मसाज करें। बालों में अच्छी तरह तेल लगाने के बाद लगभग 1 या 2 घंटे के लिए रखें और फिर माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें। एक्सपर्ट के अनुसार यह तेल ड्राई बालों की समस्या को कम कर सकता है। साथ ही बालों में चमक और उन्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। बालों में तेल लगाने से पहले बैच टेस्ट जरूर करें और किसी तरह की समस्या हो रही है, तो इसे न लगाएं।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”