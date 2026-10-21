Handmde Chura Set: शादीशुदा महिलाओं के लिए करवाचौथ बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद निकलने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस अवसर पर सोलह श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। साड़ी, लहंगा, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और हाथों में खूबसूरत चूड़ा से सुहागिन महिलाएं अपने लुक को खास बनाती हैं। इस मौके पर बाजार में बहुत महंगी चूड़ियां और चूड़ा सेट बिकते हैं। ऐसे में कई महिलाएं चूड़ियां खरीद लेती हैं और उन्हें कंगन के साथ स्टाइल कर लेती हैं। अगर आप इस अवसर पर चूड़ा सेट पहनना चाहती हैं, तो बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। बल्कि घर पर ही कुछ चूड़ियों और सजावटी सामान की मदद से स्टाइलिश और खूबसूरत चूड़ा तैयार किया जा सकता है।

करवाचौथ का त्योहार इस साल 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर महिलाएं अपने लुक को लेकर कई सारी तैयारियां करती हैं। अगर आप इस दौरान अपने आउटफिट को स्पेशल टच देना चाहती हैं, तो बाजार से चूड़ा सेट खरीदने की बजाय इसे खुद घर पर बना सकती हैं। इसे बनाने का तरीका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदिति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्राफ्टर अदिति पर शेयर किया है।

सामग्री

पुरानी चूड़ियां

लाल कपड़ा

ग्लू

स्टोन/ मिरर

एम्ब्रॉयडरी धागा

मिरर स्ट्रिप

चूड़ा सेट बनाने का तरीका

करवाचौथ के लिए खुद से चूड़ा सेट तैयार करना चाहती हैं, तो इसके लिए घर पर रखी चूड़ियों को इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले हमें बीच में पहनने के लिए चौड़ा कड़ा तैयार करना होगा। इसके लिए अपने साइज के अनुसार चूड़ियों को चुनें। अब जितना चौड़ा आप चूड़ा बनाना चाहती हैं, उतनी चूड़ियों को एक-एक करके ग्लू की मदद से चिपका लें। जिससे एक मोटा कंगन तैयार हो जाएगा। इन चूड़ियों को थोड़ी देर के लिए सूखने दें। अब नया लाल कपड़ा लें। ध्यान रखें कि कपड़ा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर की चूड़ियां दिख सकती हैं और चूड़ा जल्दी खराब भी हो सकता है। इस कपड़े को काटकर चूड़ियों के ऊपर अच्छी तरह लपेट लें। कपड़े को अंदर की तरफ पूरी तरह ग्लू की मदद से चिपका दें। इससे चूड़ियां नजर नहीं आएंगी। इसी तरह आप दूसरे हाथ के लिए भी एक और चूड़ा तैयार कर लें।

अब इस सजाने के लिए चूड़े के ऊपर डिजाइन बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले पेंसिल की मदद से कपड़े के ऊपर अपनी पसंद का डिजाइन बनाएं। आप इसके ऊपर उल्लू बना सकती हैं, जिसे लक्ष्मी जी की सवारी माना जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर स्वास्तिक, ओम, कलश, कमल का फूल और भी कई सारी चीजें बना सकती हैं। अब डिजाइन बनाने के बाद इसे स्टोन की मदद से डेकोरेट (सजाना) कर दें। इसके ऊपर अलग-अलग रंग के स्टोन, चेन और मिरर को अपने अनुसार चिपकाएं ताकि डिजाइन सुंदर नजर आए। इस तरह आप कड़े के चारों तरफ खाली जगह में कलश और कमल बनाकर स्टोन से सजाएं।

जब चूड़ा के लिए बीच का बड़ा कड़ा तैयार हो जाए, तो अब हम साइड में लगाने के लिए पतली चूड़ियों को तैयार करेंगे। इसके लिए कोई भी दो चूड़ियों को एक साथ जोड़ दें। इसे एम्ब्रॉयडरी धागे की मदद से अच्छी तरह कवर कर दें। इस तरह आप चार चूड़ियां तैयार कर लें। अब अन्य चार चूड़ियों को मिरर स्ट्रिप या मिरर टेप से सजाएं। इस तरह आप दूसरे हाथ के लिए भी इसी तरह चूड़ा सेट तैयार कर लें। करवाचौथ के लिए इस तरह के चूड़ा सेट आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं। इन्हें आप किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पहन सकती हैं।