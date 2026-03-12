महिलाओं के लिए घर में दिनभर न जाने कितने ही काम रहते हैं। किचन में बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने तक में हार्ड साबुन और डिटर्जेंट इस्तेमाल करने की वजह से उनके हाथ बहुत ज्यादा रूखे यानी ड्राई हो जाते हैं। खारे पानी में काम करने या फिर धूल-मिट्टी साफ करने की वजह से धीरे-धीरे उनके हाथों की कोमलता कहीं गायब होने लगती है।

कभी सब्जी काटना तो कभी डस्टिंग करने से हाथ रफ होने लगते हैं। ऐसे में पार्लर जाकर मैनीक्योर कराना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप भी हाथ रूखे होने से परेशान हैं तो आपको कुछ घरेलू उपाय अपनाकर देखने चाहिए। इससे न केवल आपके हाथ सॉफ्ट, स्मूद, शाइनी नजर आएंगे बल्कि उनकी खोयी हुई कोमलता भी वापस आ जाएगी।

साबुन बदलें

हाथ को सॉफ्ट रखने के लिए आप अपने साबुन को बदल सकते हैं। ऐसा साबुन खरीदें जो नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से बना हो। ज्यादा खुशबू वाला साबुन भी नुकसानदायक हो सकता है।

ग्लव्स पहनें

जब कोई ऐसा काम करना हो जिससे हाथ ज्यादा खराब हो सकते हैं तो कोशिश करें कि उस वक्त आप ग्लव्स पहनें। इसके लिए आप यूटिलिटी ग्लव्स या प्लास्टिक ग्लव्स पहन सकते हैं।

हाथों को सॉफ्ट बनाने का तरीका

रात में हाथों को अच्छी तरह से धो लें। उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। इसके बाद पेट्रोलियम जेली लगाएं। वो नहीं है तो एलोवेरा क्रीम लगा सकती हैं। इसके अलावा बादाम का तेल, जोजोबा ऑयल, नारियल के तेल से हाथों को अच्छे से मॉइश्चराइज करें।

एलोवेरा और शहद लगाएं

रूखे हाथों को सुंदर और कोमल बनाने के लिए आप एलोवेरा या शहद भी लगा सकते हैं। एलोवेरा लगाने से त्वचा की नमी बरकरार रहती है। वहीं शहद नेचुरल मॉइश्चराइजर की तरह काम करता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।

