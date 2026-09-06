Oily Hair Care Tips: सुबह आपने बाल धोए और शाम होते-होते स्कैल्प इतना ऑयली हो जाता है कि लगता है आपने बालों में तेल डाला है। कई लोग ऑयली बालों की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में न सिर्फ बाल ऑयली दिखते हैं बल्कि डैंड्रफ, खुजली और स्कैल्प से जुड़ी अन्य समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। बार-बार बाल धोने पर भी ऑयली बालों से जुड़ी समस्या कम नहीं होती और बाल रूखे नजर आने लगते हैं। अगर आप भी ऑयली बालों से परेशान हैं, तो घर पर मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी से पैक बनाने और लगाने का तरीका क्या है।

ऑयली बालों की समस्या

ऑयली बालों की समस्या सीबम के अधिक उत्पादन की वजह से होती है, जिससे बाल चिपचिपे, भारी और बेजान नजर आने लगते हैं। यह समस्या हार्मोनल बदलाव, गलत हेयर केयर और जेनेटिक्स की वजह हो सकती है। इसके अलावा बालों को बार-बार छूना और ज्यादा तेल मसाले वाले खाने की वजह से भी स्कैल्प ऑयली हो सकता है।

मुल्तानी मिट्टी से हेयर पैक कैसे बनाएं?

ऑयली बालों से परेशान लोग अक्सर घरेलू तरीके खोजते हैं, जिससे बालों को बार-बार न धोना पड़े। ऐसे में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने अपने इंस्टाग्राम पर हेयर पैक बनाने का तरीका शेयर किया है। जिसकी मदद से ऑयली बालों की समस्या को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ मुल्तानी मिट्टी की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लें। इसकी मात्रा आप अपने बालों की लेंथ के अनुसार ले सकती हैं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाएं ताकि गांठ न पड़े। पैक को न ज्यादा गाढ़ा और न ज्यादा पतला रखें। इस तरह हेयर पैक तैयार हो जाएगा।

लगाने का तरीका

मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाने के लिए इसे अच्छी तरह पूरे स्कैल्प पर हाथों से लगाएं। इसे बालों में ज्यादा देर तक न रखें। जावेद हबीब के अनुसार इस पैक को सिर्फ 5 मिनट के लिए स्कैल्प पर लगाकर रखें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह से शैंपू की मदद से धो लें। इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करें।

बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे

चेहरे के अलावा मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बालों के लिए भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल प्राचीन समय से होता आ रहा है। यह स्कैल्प से अतिरिक्त तेल और डैंड्रफ को दूर करने में मदद करती है। स्कैल्प पर मौजूद गंदगी, तेल और पसीना सोखकर बालों को हल्का, चमकदार और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। हालांकि किसी भी घरेलू तरीके का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको बालों से जुड़ी समस्या है या त्वचा संबंधी परेशानी है, तो मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।