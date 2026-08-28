Fruit Rabri Recipe: खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा जरूर होती है। यही वजह है कि खास मौकों और त्योहारों पर भारत के लगभग हर घर में मीठा बनाया और खाया जाता है। हलवा, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामून, पेड़े और कई तरह की मिठाई अक्सर घरों में बनाई जाती है। लेकिन बार-बार एक ही तरह का मीठा खाकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बोर हो सकते हैं। ऐसे में कुछ अलग और नया खाने का मन करता है। अगर आप इस तरह की डेजर्ट रेसिपी खोज रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकती है। हम आपके साथ रबड़ी की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे यूनिक और हटके ट्विस्ट देने के लिए इसमें फलों का इस्तेमाल किया गया है।

त्योहार पर या मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो फ्रूट रबड़ी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे आप खाने के बाद डेजर्ट में सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी शेफ संज्योत खीर ने अपने यूट्यबू चैनल पर शेयर की है। जिसकी मदद से आप मिनटों में इस स्वादिष्ट डेजर्ट को तैयार कर सकते हैं।

सामग्री

मखाना- 50 ग्राम

घी- 1 चम्मच

दूध – 1.5 लीटर

केसर- चुटकीभर

वनीला एसेंस- 1 चम्मच

बादाम- 2 चम्मच

काजू- 2 चम्मच

कंडेंस्ड मिल्क – 3-4 कप

सेब- 1

अंगूर- 8-10

अनार- 1/2 कप

चीकू- 2

केला- 1

बनाने का तरीका

इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मखाने को घी में भूनना है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा घी डालें और मीडियम आंच पर मखानों को चलाते हुए अच्छी तरह भून लें। जिससे दूध के अंदर इन्हें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होगी। अब इन्हें एक प्लेट में डालकर ठंडा होने दें। अब इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक होने तक पीस लें। अब एक कड़ाही लें और उसमें दूध डालें। जब दूध में उबाल आना शुरू हो जाए तो इसे करीब 10 मिनट तक पका लें। इसके बाद मखाने वाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें एक चुटकी केसर, वनीला एसेंस, कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू डालकर चम्मच से चलाते रहें। इसे चम्मच से चलाते हुए करीब 5-7 मिनट तक पकाना है। मखाने की वजह से आपको दूध को ज्यादा काढ़ना नहीं पड़ेगा।

जब रबड़ी गाढ़ी होने लगे तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे ज्यादा गाढ़ा न करें क्योंकि ठंडी होने के बाद रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी। गैस को बंद कर दें और इसे ठंडी होने के लिए रख दें। जब यह ठंडी हो जाए, तो इसमें कटे हुए फल डालें। ध्यान रखें कि रबड़ी में फलों को तभी डालें जब आप इसे सर्व कर रहे हों। इससे फलों का स्वाद बेहतर आता है। ऊपर से गार्निश करने के लिए अनार के दाने और पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं।